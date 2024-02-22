Жодного плану "Б", – Зеленський про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський відмовляється обговорювати будь-який "План Б" у війні. Він зазначив, що Україні вже вдалося переломити ситуацію на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський на передовій провів інтерв'ю з FOX News. Він відмовився обговорювати будь-який "План Б" для ЗСУ.

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Минулий рік був складний, але це була хороша робота

Зеленський зустрівся з журналістом після відвідин поранених солдатів та нагородження їх медалями за службу. Розмова відбувалася за менш ніж кілометр від російських військ.

Поки на відстані було чути артилерійський вогонь, президент похвалив роботу ЗСУ, які досягнули значних успіхів за 2 роки повномасштабної війни.

Він зазначив, що наразі вони перебувають в районі, який раніше був окупований російськими військами. І розмови про "План Б" бути не може.

Ми розблокували Чорне море, тепер у нас є їх зернові маршрути тощо, і ми знищили безліч кораблів російського флоту. Це ми робили упродовж двох років. Так, минулий рік був для нас переважно складним, але… те, що було зроблено, я думаю, це була хороша робота,

– сказав президент.

До слова, він також зауважив, що для Росії взяття Авдіївки є найбільшим досягненням за 9 місяців війни.

Яка ситуація зараз на фронті