Підступи до позицій усіяні тілами ворога: у Міноборони розповіли про ситуацію біля Соледару

Наразі за утримання Соледару тривають дуже важкі бої. Ворог продовжує штурмувати місто попри великі втрати особового складу.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що втрат серед російських окупантів дуже багато. Вони буквально лежать під ногами наших захисників.

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Що зараз відбувається у Соледарі

Маляр розповіла, що зараз за утримання міста тривають важкі бої. Ворог штурмує населений пункт попри шалені втрати особового складу, а підступи до позицій наших захисників усіяні тілами ворогів.

Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати.

Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація,

– сказала Маляр.

9 січня Міноборони України оголосило, що Росія провела перегрупування, змінила тактику та почала новий потужний штурм на Соледар.

На місто кинули найпрофесійніших бійців "Вагнер"

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що росіяни кинули на Соледар найкращі підрозділи ПВК "Вагнера". Він уточнив, що мовиться не про колишніх в'язнів, а про справді професійних спецпризначенців, які були у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Російські окупанти щільно поливають вогнем позиції українських військових. Лиш за останню добу по Соледару і позиціях наших захисників довкола міста було 86 обстрілів різними калібрами.

Проте російські окупанти також гинуть. Ще раніше Череватий розповідав, що околиці закидані вбитими тілами ворогів. Втрати росіян – колосальні.

Українські воїни, які нині тримають Соледар, виграють час і можливості для всього українського війська. Вони роблять все, щоб не дати ворогу прорватися вперед.

Зараз тема Соледару – одна з найголовніших тем ворожого ІПСО. Закликаємо українців читати офіційні/перевірені джерела інформації й не довіряти безіменним телеграм-каналам, а тим паче російським. Ситуація у Соледарі дуже складна. Все, що ви можете зробити – підтримувати бійців морально та фінансово за допомогою волонтерських зборів.