Авіаексперт назвав зброю, яка може зменшити ракетні обстріли до 70%
Українські військові потребують авіації, аби захистити наші міста від терористичних актів росіян та влучання ворожих ракет. Літаки допоможуть Україні не лише захиститися від окупантів, а й завдавати ударів у відповідь.
Хоч, за даними української розвідки, росія й витратила половину запасів високоточних ракет, вони все ще є, а отже необхідно завадити їм вбивати мирних українців. Про це 24 каналу розказав авіаексперт Валерій Романенко.
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Потрібні винищувачі та літаючі радари
Ви бачите, як зараз росіяни кошмарять наші міста. Вони просто тероризують всі міста без виключення. Можуть вдарити і по Харкову, який поряд з лінією фронту, і по Вінниці, яка за багато сотень кілометрів,
– констатував він.
Найкращим засобом для боротьби з ворожими крилатими ракетами експерт назвав літаки-винищувачі. А якби Україна отримала від союзників ще й літаючі радари, наші захисники могли б довести відсоток збитих крилатих ракет до 60 – 70%. З їхньою допомогою, військові могли б визначити точку входу ракети на нашу територію, прослідкувати траєкторію і навести на неї винищувачі.
Крім того, авіація, безумовно, суттєво підтримала б контрнаступ ЗСУ та допомогла звільнити тимчасово окуповані території, до прикладу, Херсонщини.
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росіяни б'ють ракетами по Україні: останні новини
- Сьогодні, 24 липня, намагалися вдарити по Хмельниччині 3 ракетами. Їх випустили з акваторії Чорного моря. На щастя, сили ППО збили ворожі ракети. Уламки впали в полі у Кам'янець-Подільському районі.
- Крім того, вранці ворог вгатив ракетами по Донеччині. Під удар потрапили Краматорськ, Бахмут та Торецьк. Найбільше руйнувань у Краматорську – там знищили школу та пошкодили 2 машинобудівні заводи.
- Вкотре постраждав від обстрілів окупантів і Миколаїв. Ввечері 23 та вранці 24 липня загарбники били по місту ракетами. Унаслідок цього було поранено 5 людей, пошкоджено складські приміщення, житлові будинки, приватні підприємства та школу.