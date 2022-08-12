Командир взводу сказав, яка техніка потрібна ЗСУ для контрнаступу

Успішний контрнаступ одними автоматами не організуєш. Кілька важливих видів озброєння допоможуть рознести в "хлам" укріплення окупантів.

Про це 24 каналу розповів командир взводу вогневої підтримки 36 ОБМП ім М. Білинського Вадим Кодачигов. За його словами, для успішного контрнаступу ЗСУ потрібні три важливі види озброєння – далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню та контрбатарейні радари. Тоді окупантам буде дуже "гаряче".

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Практично не було автоматних боїв

Військовий наголошує, що за 36 днів перебування на одному з плацдармів на фронті у них було всього 2 вогневих контакти з автоматів. Захисники, по суті, використали по одному магазину патронів.

Зараз триває війна артилерії. Лише за ніч на їхні позиції було по 50 – 60 прильотів з танків, мінометів та артилерії. Тому для успішного контрнаступу лише автомати не годяться.

Коли ми можемо рознести їхні склади, то і танк, і артилерія без боєприпасів перетворюється в непотрібний мотлох. Тому потрібна далекобійна артилерія, РСЗВ та контрбатарейні радари, – підкреслює Вадим Кодачигов.

За його словами, популярні співвідношення кількості військових 3:1 чи 6:1 під час наступу зазвичай стосуються міських боїв тощо. Окопна війна зовсім інша. Тут можна сконцентрувати артилерію та просто рознести позиції російських окупантів й подавити вогнем основні точки спротиву. Не варто забувати і про контрбатарейну боротьбу – знищення ворожих далекобійних систем.

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