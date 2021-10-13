Яке буде рішення фракції, таке – й Ради, – Стефанчук про відсторонення Третьякової

Новий очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що вже отримав лист від фракцій і груп про відсторонення Третьякової на 5 пленарних днів. Однак на неї може чекати й більш жорстке покарання за висловлювання на адресу загиблого нардепа Антона Полякова.

Про це Стефанчук сказав на своєму першому брифінгу на посаді глави парламенту.

Важливо Найкраще, аби Третьякова склала мандат, – колеги Полякова налаштовані рішуче через образу

Голова Ради переконаний, що Третьякова, написавши про смерть Полякова, не подумала про наслідки своїх дій. Стефанчуку вже передали лист від фракцій і груп про відсторонення скандальної нардепки на 5 пленарних днів.

Також Третьяковій загрожує зняття з посади голови комітету соцполітики й захисту прав ветеранів.

Стефанчук вважає, що питання Третьякової на фракції "слуг народу" буде обговорюватися "гостро і гаряче". Яке рішення прийме фракція, таке і буде рішення Ради, уточнив Стефанчук.

Що сказала Третьякова про Полякова

Галина Третьякова прокоментувала трагедію у чаті партії "Слуга народу", зазначивши, що "на одного ворога менше". Ці слова спровокували скандал. У групі "За майбутнє" вимагали від "слуг" вибачення. Сама Третьякова не вибачилась. Мовляв, має право на свободу слова.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що колеги з фракції не наполягатимуть, аби Третьякова покинула посаду голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

Що відомо про смерть Полякова

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі вночі 8 жовтня. Політика намагались реанімувати лікарі, проте врятувати його не вдалось.

Результати розтину свідчать про те, що смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Це вже не перший скандал, у який втрапила Третьякова. У липні 2020 року вона пропонувала легалізувати в Україні секс-індустрію і "все, що можливо" . Також Третьякова заявляла, що діти, які народжуються "у сім'ях, що потребують матеріальної допомоги" – " дуже низької якості ".

Станом на зараз поліція висунула кілька версій щодо смерті політика:

хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті;

отруєння невідомою речовиною самостійно;

отруєння невідомою особою.

У МВС підтвердили інформацію, яку раніше повідомила Галина Янченко, про те, що у крові загиблого виявили ще й метадон.