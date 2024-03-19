Росіяни мають завдання номер один: Світан пояснив зміни на фронті

Російські війська найближчим часом продовжуватимуть наступальні дії. На всій лінії фронту противник спробує розв'язати важливе для себе завдання.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що на будь-якому напрямку наші військові нині стикаються з нестачею боєприпасів.

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Яке головне завдання росіян

Полковник запасу вважає, що російські загарбники найближчим часом продовжуватимуть наступальні дії, які розпочали взимку, й спробують завершити їх виходом на так звані стартові рубежі.

Тобто, пояснив він, окупанти спробують зрізати Роботинське вклинення, а також Бєлгородське, що на Сіверському напрямку в бік Лисичанська.

У них ще завдання номер один по всій лінії фронту – спробувати відсунути нашу лінію оборони до другої лінії,

– заявив Світан.

Йдеться, за його словами, про рівень Курахове – Карлівка, що на захід від Донецька, Авдіївки та Мар'їнки. Тобто вони виконуватимуть такі завдання.

Ситуація з боєприпасами на фронті

Світан зауважив, що на будь-якому напрямку нині відчутна нестача боєприпасів. Частина з них уже надійшла, але їх перекидають на райони, які утримували оборонні рубежі завдяки достатній кількості боєприпасів.

За його словами, там, де рубежі можна було втримати іншими способами, наразі ще може бути недостатня кількість боєприпасів. Тому командири оперативного рівня можуть ухвалювати рішення на відхід на позиції, які можна втримувати з допомогою мінімальної кількості боєприпасів.

Надійдуть снаряди – відіб'ємо назад свої позиції,

– сказав Світан.

Або ж, додав він, чекатимемо на інше розв'язання ситуації. Зокрема, з огляду на завдання й терміни постачання авіаційної техніки та озброєння, ухвалюватимуться рішення на виконання бойових завдань на одному та іншому напрямках.

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