Частково це вже роблять: Світан пояснив, як НАТО може закрити небо над Заходом України

У Північноатлантичному альянсі обговорюють можливість взяти під захист небо на Заході України. Ініціатором "розширеної ППО" виступила Польща.

Низка країн підтримали таку ідею, однак Сполучені Штати Америки та Німеччина виступили проти. Детальніше про те, як у технічному плані може виглядати захист неба на частині території України країнами НАТО розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Країни НАТО могли б виконувати завдання на західному та південно-західному кордоні

Як зазначив льотчик-інструктор, загалом технічно це дуже легко. До того ж наші партнери й так супроводжують цілі. Останні декілька місяців літаки НАТО підіймаються на перехоплення, а це означає, що вони бачать цілі над нашою територією.

У зоні ураження російських ракет можуть бути Румунія та Польща. На польську територію заходили й падали ракети країни-агресора. Така сама ситуація і з Румунією. Однак їх можна збивати ще над нашою територією.

Технічно потрібно розвернути системи зенітно-ракетних комплексів вздовж нашого кордону і залежно від дальності виявлення та перехоплення виконувати бойові завдання на західному та південно-західному кордоні нашої країни. Румунські ЗРК Patriot можуть прикривати й Одесу. Було б непогано саме так розпочинати цю діяльність,

– мовив Світан.

Крім того, авіація, яка підіймається, може виконувати бойове завдання на дальності 150 – 180 кілометрів ракетами AMRAAM.

"Завдяки цьому повітряні сили ЗСУ зможуть звільнити декілька десятків комплексів, які, наприклад, від Румунії до Одеси прикривають небо. Ці ЗРК можна буде перекинути або в центр, або на Східний фронт", – додав військовий експерт.

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