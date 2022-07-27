Які б не були плани, ми їх зламаємо, – Зеленський прокоментував долю Антонівського мосту
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський наголосив, що всі плани окупантів ЗСУ зламають. Антонівський міст в Херсоні будемо відбудовувати вже на звільненій від загарбників території.
Так, президент у своєму традиційному вечірньому зверненні прокоментував долю Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області.
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Усі плани окупантів зламають
Він запевнив, що всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Наразі військові роблять все, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі.
Хоч які б вони (росіяни – 24 канал) мали плани – ми їх зламаємо,
– наголосив глава держави.
Зеленський додав, що ми звільнятимемо свою територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами. Це відбуватиметься, поки не вийдемо на законні кордони України.
Удар по Антонівському мосту: що відомо
- Місцеві жителі ввечері 26 липня почали викладати в соцмережі численні відео, що свідчили про ймовірний удар.
- Вже 27 липня з'явилось підтвердження – ЗСУ ювелірно вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.
- Окупантам натякали, щоб вони добровільно залишити Херсон. В ОП зауважували, що одного дня мосту може не стати, однак загарбники вирішили випробувати долю.
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