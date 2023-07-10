Які категорії чоловіків 18–60 років найчастіше виїжджають за кордон: інфографіка ДПСУ
Джерело:Державна прикордонна служба
Держприкордонслужба розповіла, що найчастіше за кордон виїжджають чоловіки призовного віку, які є водіями транспортних засобів суб'єктів господарювання. Далі Україну покидає однакова кількість багатодітних батьків та чоловіків з інвалідністю.
Прикордонники розповіли, що до 100 – 110 тисяч зросла кількість тих осіб, які перетинають державний кордон через початок літнього сезону. Варто додати, що військовослужбовці ЗСУ також можуть поїхати у відпустку за кордон за певних умов.
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Які чоловіки призовного віку найчастіше покидають Україну
У Державній прикордонній службі України розповіли, що вони проаналізували на основі минулих місяців, які категорії чоловіків у віці 18 – 60 років перетинають український кордон найчастіше. Зокрема, мовиться про:
- 45% – чоловіки призовного віку, які є водіями суб'єктів господарювання;
- 16% – багатодітні батьки;
- 165 – люди з інвалідністю;
- 7% – непридатні до військової служби;
- 6% — перевізники гуманітарних вантажів;
- 10% – інші категорії. Зокрема, це особи, які супроводжують людей з інвалідністю, заброньовані органами влади та відряджені, чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину та інші.
Які чоловіки 18 – 60 років виїжджають за кордон / Інфографіка ДПСУ
Які чоловіки призовного віку можуть покидати Україну
- Чоловіки призовного віку (18 – 60 років) не можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану та загальної мобілізації.
- Проте дозволено виїзд багатодітним батькам (які мають троє та більше неповнолітніх дітей), людям з інвалідністю, тим, хто супроводжує людей з інвалідністю.
- Також виїзд дозволений особам, знятим з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Проте обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон.
- Не забороняють виїжджати за межі України й тим чоловікам, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС. Детальніше про це читайте за посиланням.