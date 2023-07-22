Потужний вогневий вплив: чим відрізняються касетні снаряди росіян від тих, що використовують ЗСУ
Україна почала використовувати касетні боєприпаси у боротьбі проти російських загарбників. Це підтвердили у Вашингтоні і наголосили на позитивній оцінці ЗСУ у роботі з ними. Утім, точно говорити про результати ефективності застосування даного виду озброєння поки зарано.
Про це 24 Каналу наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив головну відмінність наявних у нас боєприпасів від тих, що використовує Росія.
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Переваги та відмінності
Одні з перших головних відмінностей – високоточність та ефективність. Ймовірність відмови від детонації суббоєприпасу у них значно менша, ніж у російських.
"Також вони більш далекобійні, аніж російські та радянські аналоги. Якщо ми кажемо про наші боєприпаси для ствольної артилерії з унітарною бойовою частиною, то ми все одно використовуємо модифікації, які розробляли в радянському союзі. Зараз ми використовуємо інші за якістю боєприпаси, навіть касетні", – сказав військово-політичний оглядач.
Олександр Коваленко про застосування касетних боєприпасів: дивитись відео
Ще одна перевага та відмінність – вогневий вплив. Таким чином коефіцієнт роботи наших захисників підвищується.
Тобто ми маємо більш якісні засоби ураження, яких стає для нашої артилерії більше. І це безумовно підвищує коефіцієнт корисної дії від роботи нашої артилерії,
– додав Олександр Коваленко.
Касетні боєприпаси: останні новини
- Попри довге очікування, США погодилися передати Україні касетні боєприпаси для боротьби з російськими окупантами. 13 липня американське Міноборони підтвердило, що вони вже прибули на територію нашої держави.
- Вже 20 липня прессекретар Ради національної безпеки Джон Кірбі підтвердив, що ЗСУ отримали касетні боєприпаси та почали їх використовувати. Він назвав роботу наших захисників з ними "коректною" і вже є "певний ефект" на полі бою.
- Раніше український Міністр оборони Олексій Резніков заявив про 5 принципів, де використовуватимуться касетні боєприпаси. Головне – українські оборонці не наражатимуть на небезпеку цивільне населення.