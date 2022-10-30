Як Росія вивозить зерно з окупованих територій: розслідування FT на прикладі одного судна

Росія краде українське зерно та незаконно продає його іншим країнам, видаючи за своє. Журналістам вдалося встановити, як росіяни перевезли крадене українське зерно до Туреччини.

Журналісти Financial Times провели розслідування і на прикладі одного судна показала, як Росія торгує краденим українським зерном. Йдеться про зерно, яке росіяни вкрали на окупованій території Запорізької області.

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Росія перевезла вкрадене зерно з Бердянська до Туреччини

Повідомляється, що росіяни створили в окупованому Бердянську так звану структуру "Державний зерновий оператор", яку очолив бізнесмен із Санкт-Петербурга Нікіта Бусєл.

Ця компанія не зареєстрована ні в Україні, ні в Росії. Вона б мала формувати "державний фонд зерна", однак насправді перепродує вкрадене зерно. Саме один з вантажів, які продала ця структура, відстежили журналісти Financial Times.

Для експорту партії зерна було знайдене судно Pawell. Судно, як йдеться у повідомленні, належить, ймовірно, фіктивній британській компанії Pawell Shipping Co LLP LLPCo.

Росія перевезла до Туреччини 2675 тонн української пшениці

31 липня Pawell став на якір у Керченській протоці, а вже через 10 днів, коли у Бердянську підготували вантаж, судно раптово відімкнуло транспондер. Таким чином воно зникнуло з радарів і вирушило в напрямку порту Бердянська.

На Pawell завантажили 2675 тонн пшениці, після чого судно повернулося до Керченської протоки та увімкнуло транспондер.

Там росіяни підготували фіктивний пакет документів, який свідчив про те, що пшеницю нібито завантажили в російському порту Кавказ, який розташований у Керченській протоці, а не в Бердянську.

Російський бізнесмен Ігор Пожидаєв у коментарі Financial Times цинічно запевняв, що зерно не має відношення до України. Він заявив, що буцімто має всі документи, які свідчать, що зерно російське.

Судно з краденими зерном зникло з радарів

Financial Times пише, що всі "паралельні" документи вносяться до російських баз, тому в митників іноземних держав немає особливих підстав сумніватися у легальності вантажу.

З такими документами судно вирушило в сторону Туреччини. Судно Pawell не змогло з першої спроби розвантажитися в порту Самсун, після чого знову відімкнуло транспондер. Повідомляється, що коли судно побачили наступного разу – воно вже було порожнім.

Кінцевим пунктом призначення 26 вересня був східнотурецький порт Хопа.

Варто зазначити, що Росія краде українське зерно на тлі виходу із зернової угоди. У Кремлі заявили, що припиняють участь у зерновій угоді через вибухи у Севастополі.

30 жовтня сторони зернової угоди не змогли домовитися про рух суховантажів морським гуманітарним коридором. Відтак, понад 10 суден виявилися заблокованими.

В Україні вимагають відреагувати на шантаж Кремля, а також заявляють, що Росія блокує зерновий коридор під надуманим приводом. Відомо, що на цей момент Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах.

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