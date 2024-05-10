На кого "ставить" Пекін: політолог назвав 3 пріоритетні країни для Сі

Триває європейське турне Сі Цзіньпіна. За попередніми підсумками візиту очевидно, що Пекін насамперед робитиме ставку на відносини з 3 країнами.

Таку думку 24 Каналу висловив боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець. До слова, вчора, 9 травня, лідер Китаю прибув в Угорщину, де зустрівся з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

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На що був спрямований візит Сі у Європу

Як зазначив Березовець, для Сі Цзіньпіна пріоритетні 3 країни, але вектори цієї політики різні. У якості своїх європейських представників-васалів Китай обрав Сербію та Угорщину.

Ще є третя країна – Франція. Але тут інший рівень. Все ж таки Париж для Пекіна особливий партнер насамперед через історичну спадщину Франції в Південно-східній Азії,

– мовив політолог.

Він зазначив, що Китай завжди по особливому ставився до Франції, оскільки це єдина країна Євросоюзу, яка має ядерний потенціал.

Візит Сі Цзіньпіна був спрямований на перевірку ґрунту щодо роз'єднання НАТО. Однією з пріоритетних цілей лідера Китаю було зробити так, щоб європейські союзники почали віддалятися від США.

Я б оцінював підсумки цього візиту як стримано оптимістичні,

– додав Березовець.

Крім того, Сі був готовий обміняти тиск на Владіміра Путіна щодо початку мирних переговорів на знаття санкцій та обмежень для китайського бізнесу й банківського сектору.

Чим відзначилася поїздка Сі у Францію