Останнє джерело адекватної інформації: чи вплине на росіян заборона ютуба

Чутки про те, що Росія готується до повного блокування ютуба, ширяться від початку повномасштабного вторгнення. Поки що путінський режим не забрав у росіян чи не останнє джерело більш-менш вільної інформації. Однак рано чи пізно це таки станеться.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина. На його думку, блокування платформи матиме негативні наслідки для громадян країни-агресора.

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Радіти немає чому

У часи Радянського Союзу важливим джерелом інформації, яке дало зрозуміти, що насправді відбувається у світі було радіо BBC чи "Голос Америки". Це був голос з-за кордону, який давав адекватну інформацію для багатьох людей.

"Я не радітиму, якщо росіянам зараз відключать ютуб, тому що це призведе до подальшого зомбування людей і відправлення ще більшої кількості солдатів воювати проти України", – зазначив Яковина.

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Чи можливе роззомбування росіян

Російський опозиційний журналіст зауважив, що у Росії за будь-якої влади 80% людей це завжди конформісти. Вони вірять у те, що їм говорять з телевізора. У такому випадку ніяке радіо не допоможе.

20% будуть сумніватися і думатимуть, що їм брешуть. Важливо, щоб якась інформація у них була, але зараз у Росії не залишилося і цих 20, адже частину з них посадили, вбили чи вигнали.

Я не думаю, що безпілотники, які прилітають у бізнес-центр "Москва-Сіті" щось змінять,

– мовив Яковина.

Інше питання, що невідомі БпЛА можуть порушити економіку Росії. Наприклад, аеропорти зупиняться, "Москва-Сіті" припинить роботу або ж доведеться захищати потужнішими системами ППО та забирати їх з фронту тощо. У такому разі атаки дронів мають сенс, проте вони точно не вплинуть на світогляд російських громадян.

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