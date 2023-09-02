Нові керівники сформують нульову толерантність до корупції: як відбуваються зміни в ТЦК

Президент Володимир Зеленський 17 серпня підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів. Головна мета такого рішення глави держави – боротьба з корупцією та зловживанням у роботі ТЦК.

Наразі у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки тривають перевірки. Правоохоронні органи реєструють порушення й проводять досудові розслідування. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

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Перевірки ТЦК

Серед суспільства питання хабарництва та корупції у ТЦК набуло широкого розголосу. Українці прагнуть, щоб територіальні центри комплектування працювали чесно й відкрито.

Внаслідок розслідувань до суду вже передано велику кількість кримінальних проваджень пов'язаних зі зловживанням у складі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Цей процес продовжується, є достатньо багато кримінальних проваджень, у яких або оголошено про підозру, або буде оголошено про підозру. З іншого боку, виконуючи рішення РНБО, було звільнено керівників обласного рівня, на їх місце призначають нових очільників. Процес іде,

– мовив Веніславський.

На його думку, вливання військовослужбовців, які мають досвід бойових дій і поранення, точно очистить від корупційних бажань діяльності ТЦК.

"Багато залежить від керівника, якщо він сформує нульову толерантність до таких дій, то я думаю, що скоро ми отримаємо іншу оцінку ТЦК", – зазначив народний депутат.

1 серпня на засіданні РНБО ухвалили рішення про звільнення очільників обласних ТЦК в Україні. Президент повідомив, що в роботі ТЦК в різних областях і на різних рівнях було виявлено зловживання.

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Корупція у ТЦК та ВЛК