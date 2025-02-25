Для нас все просто і зрозуміло: як бійці ЗСУ на фронті реагують на заяви політиків

Будь-які переговори стосовно безпеки та припинення вогню спираються на ситуацію на лінії фронту. Сьогодні одне з завдань ЗСУ – забезпечити можливість, аби українське політичне керівництво мало достатньо козирів у руках на майбутніх переговорах.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, висловивши думку, що переговори – це питання комплексне, воно передбачає не лише досягнення справедливого миру, а й необхідність розбудови України, притягнення до відповідальності російських військових злочинців, отримання компенсації від Росії за все, що вона зруйнувала.

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Коли можуть початися переговори та скільки триватимуть?

Політолог та військовослужбовець ЗСУ наголосив, що нині є багато питань, які треба обговорити, тому, за його переконанням, не може переговорний процес тривати умовно тиждень.

Це обговорюватиметься не менше, ніж увесь цей рік. Тому тримаймо стрій, тил, фронт. Треба розуміти, що за 1 – 2 тижні нічого кардинально для нас не зміниться,

– зазначив Сазонов.

На чиєму боці буде 2025 рік – питання складне, але в Росії, як зауважив Сазонов, дійсно настають важкі часи, а кінець року для росіян взагалі буде критичним, оскільки вони "доїдають" свій Фонд національного добробуту, тож з фінансами будуть кепські справи.

Навряд чи хтось буде починати переговори, перебуваючи на межі обвалу. Тому серйозні перемовини, без ультиматуму, будуть наприкінці літа, якщо з Росії не знімуть санкції,

– спрогнозував Сазонов.

Які настрої в ЗСУ на тлі подій на політичній арені?

Зараз нарешті прокинулась Європа, оскільки зрозуміла, що ніхто з-за океану не буде опікуватись її безпекою. ЄС, як зазначив Сазонов, зрозумів, що треба починати діяти, шукати гроші. Він підкреслив, що варто пам'ятати, хто зараз стримує основну загрозу. Це робить Україна. Українці нині гуртуються, а у війську, зі слів Сазонова, ніякої паніки на тлі політичних новин немає.

В нашій 41-й бригаді ми зараз працюємо на дуже відповідальній ділянці фронту, на Курщині. Настрій в нас нормальний, волонтери допомагають, все в нас є,

– розповів Сазонов.

Військовослужбовець поділився, що нині в його бригаді починається масштабна рекрутингова кампанія для залучення новобранців не по мобілізації, а за контрактом. Це важливо, бо майбутнє України, з його слів – за професійною армією.

"Нас ці всі новини політики, від яких я сам іноді хапаюсь за голову, з робочого ритму не збивають. Ми розуміємо, що попереду є ворог, а позаду – сім'я, країна. Що там заявив Трамп, Путін, Макрон, Мерц – це, звісно, дуже цікаво і важливо, але для нас нічого не змінює, в нас є дрон, автомат, міномет і ворог, все просто і зрозуміло", – підсумував Сазонов.

Нагадаємо, що днями Макрон скликав декілька самітів, аби обговорити безпекові питання з європейськими лідерами. Видання Bloomberg повідомило, що 2 березня може пройти нова зустріч політиків ЄС, але вже у Великій Британії. Тема для обговорення – російсько-українська війна. Європа націлена на те, аби протистояти зближенню Трампа з Путіним.

Зазначимо, що президент США Трамп висловився про те, що гарантом безпеки для нашої держави після підписання мирної угоди має виступити Європа, а не Сполучені Штати. Американський лідер також впевнений, що США вдасться один раз "владнати ситуацію і в Україні війни більше не буде".