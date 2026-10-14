Трамп підігрує Путіну, але Україна має козир: Федоренко розкрив, що може змінити війну

Командир бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ексклюзивному інтерв'ю розібрав наслідки можливого припинення обміну розвідданими з боку США. Європа вже усвідомила небезпеку втрати американської парасольки і починає консолідувати зусилля для створення незалежних систем колективної безпеки.

США можуть обмежити обмін розвідданими з Україною, а рішення щодо Starlink здатне відкрити нові можливості для ударів по російських військових об'єктах. Водночас Росія разом із Китаєм розвиває власну супутникову систему, а Європа шукає способи посилити оборону без критичної залежності від Вашингтона.

Командир 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в розмові з 24 Каналом пояснив, чим небезпечні кроки Дональда Трампа щодо Росії, як доступ до Starlink над російською територією може вплинути на бойові дії та чи зможе Україна обійтися без американської підтримки.

Шантаж США і що задумав Трамп

Попри заяви про можливе припинення обміну розвідувальними даними між США та Україною, повна інформаційна ізоляція українським Силам оборони не загрожує, вважає Федоренко.

Система колективної безпеки Північноатлантичного альянсу побудована за принципом взаємодоповнення: інформаційні прогалини однієї країни компенсуються можливостями інших.

Проте американські дані залишаються критично важливими, насамперед для завчасного виявлення загроз та збереження життів цивільного населення. Збереження партнерських стосунків із Вашингтоном у цій сфері є пріоритетним політичним завданням для Києва.

Останні кроки Дональда Трампа, зокрема спроби поліпшення стосунків з Росією та закупівля американцями російського дизелю, мають радше політичний, аніж економічний характер.

Обсяги закупленого пального здатні забезпечити потреби США лише на кілька днів, що не відіграє ключової ролі для американської економіки, але створює серйозний політичний прецедент.

Справжні мотиви таких дій залишаються незрозумілими: це може бути як наслідок бізнесового підходу Трампа до державних процесів, так і ймовірність наявності у Кремля певних важелів впливу на нього.

Однак ця ситуація спрацювала як холодний душ для європейських лідерів. Погрози щодо можливого виходу США з НАТО та перегляд принципів колективної безпеки змусили Європу усвідомити реальність російської загрози, яка тепер розглядається не як локальна проблема України, а як небезпека на власному порозі.

Це стимулює європейські країни до посилення власних оборонних спроможностей, збільшення фінансування оборонного сектору та пошуку нових форматів безпекових союзів на випадок ізоляціоністської політики США.

Очікування швидких змін чи примусу України до капітуляції до виборів 3 листопада є безпідставними. Росія продовжує терор балістикою та дронами, а українське суспільство демонструє готовність до тривалого збройного спротиву. Після виборів політична ситуація у Вашингтоні неминуче зміниться.

Трамп навряд чи отримає абсолютну більшість, що змусить його шукати компроміси з демократами навіть у питаннях зовнішньої політики, яка формально є прерогативою президента.

Внутрішні рішення потребуватимуть балансу, а низка попередніх указів може бути оскаржена в судах, що стабілізує американський курс.

Повне інтерв'ю Юрія Федоренка: дивитись відео

Starlink над Росією та космічна гонка

Одним із найважливіших тактичних завдань на сьогодні є отримання політичного дозволу на використання систем Starlink над територією Росії. Це рішення не потребує додаткових ресурсів, але здатне кардинально змінити хід бойових дій.

Розблокування зв'язку дозволить українським ударним безпілотникам працювати з хірургічною точністю по військових об'єктах на території агресора.

Це мінімізує ризики для цивільного населення Росії і водночас критично знизить потенціал Москви до запуску ракет та дронів по Україні. Саме такі точкові удари є найефективнішим інструментом примусу Кремля до переговорів про припинення активної фази війни, а не до капітуляції України.

Військове керівництво України вже зараз готується до найгірших сценаріїв, включаючи можливе згортання американських програм військової допомоги (PDA). Сучасна війна вимагає диверсифікації каналів зв'язку – для ефективного управління військами необхідно мати щонайменше три – чотири альтернативні системи з різними характеристиками стійкості.

Оскільки Україна не має власної космічної програми для запуску супутників, єдиним виходом є створення колективної супутникової мережі країнами НАТО, яка б стала альтернативою приватній монополії Starlink.

Водночас Росія активно працює над власною супутниковою системою "Рассвет". Фактично ця програма майже до кожного гвинтика реалізується Китаєм, тоді як Росія надає лише територію для запуску.

Якщо вісь Москва – Пекін розгорне цю систему раніше, ніж консолідується західний світ, це створить глобальну загрозу. Крім того, вже зараз ведуться розробки засобів протидії супутниковому зв'язку, що вимагає від України та партнерів постійного технологічного вдосконалення.