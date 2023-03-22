Путін у Москві почув від Сі лиш розпливчасті дипломатичні запевнення щодо війни в Україні, – ISW
Джерело:ISW
Західні аналітики прокоментували візит китайського президента Сі Цзіньпіна в Москву та його зустріч з главою Росії Владіміром Путіним. На їхню думку, Кремль очікував на всеохопну підтримку Пекіном війни проти України, однак в КНР більш стримані щодо цього.
В Інституті вивчення війни констатували, що другий день візиту президента Сі Цзіньпіна в Москву засвідчив, що Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм. Зауважимо, що прибув лідер КНР на територію ворожої держави 20 березня.
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Очікування Путіна були далекими від реальності
Як зазначили експерти, "бункерний" сподівався на всеохопну підтримку Пекіном його політики, однак 21 березня він підписав з Сі всього-на-всього розпливчату "Спільну заяву Російської Федерації та Китайської Народної Республіки про поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва, вступ у нову еру".
Що не дивно, у документі, звісно, йдеться про "міцні російсько-китайські відносини" та те, що "Китай та Росія поважають територіальний суверенітет одна одної".
Проте зобов'язання, взяті Сі та Путіним, були помітно односторонніми, що вказує на те, що Сі погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін,
– написали аналітики з ISW.
Разом з тим вони наголосили, що президент КНР похвалив Путіна та підтвердив прихильність Пекіна до Росії в Радбезі ООН. Також він зробив ряд певних заяв щодо політичного врегулювання війни в Україні, однак були вони досить стриманими.
Натомість російський диктатор Путін оголосив ледь про не повну "орієнтацію Росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах". Себто в цьому полягала, на думку експертів, односторонність у відносинах між Москвою та Пекіном.
Путін, ймовірно, не зміг забезпечити саме той тип партнерства, який йому потрібен і якого він бажає, і Сі, ймовірно, покине Москву, отримавши запевнення, які є більш односторонніми, ніж Путін їх хотів,
– йдеться в повідомленні.
Для чого тоді був потрібен візит Сі в Москву
- Якщо КНР та Росія не дійшли до "всеохопної дружби", то може здатися, що візит президента Китаю в столицю ворожої держави був взагалі не потрібен та неважливий, проте це не зовсім так.
- Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував те, що пов'язано з візитом Сі до Москви. За його словами, існує загроза того, що все ж Китай об'єднає зусилля з Росією задля перебудови світопорядку.
- Окрім того, в Москві Сі Цзіньпін вкотре наголосив на важливості припинення вогню, хоча, очевидно, що це лише є спробою виграти час для розбитої Росії, якій для відновлення потрібне затишшя на полі бою.