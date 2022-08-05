Військовий експерт назвав ракети росії, які найважче збивати системі ППО

Російські окупанти продовжують ракетні обстріли українських міст, а також здійснювати терор щодо населення. Які ракети найскладніше збити нашим силам ППО – читайте у матеріалі.

Якщо брати всі ракети, які летять на нас, то найскладнішою буде балістична ракета "Іскандер-М". Про це 24 каналу розповів журналіст, військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Він повідомив, що перехоплення балістичної цілі дуже складна задача. Адже вона має величезну швидкість й атакує максимально згори, де кут падіння складає 80 – 90 градусів. Це означає, якщо її навіть пошкодити, вона все одно впаде на ціль.

Якщо крилату ракету пошкодити – крило, паливну систему чи двигун, то вона впаде ще далеко до цілі. А балістична ракета вже падає на ціль,

– пояснив Олег Катков.

"Крім того, ракета "Іскандер-М" створювалася балістичною для того, щоб долати навіть спеціалізовану ППО НАТО. Декларується, що вона вміє маневрувати на так званій термінальній дистанції, тобто коли вже падає на ціль. Це астрономічно складна ціль", – розповів Олег Катков.

Він додав, що це не означає, що інші ракети легше збивати.

С-300

Олег Катков зазначив, що росіяни ще використовують ракети для комплексу С-300, тобто це зенітні ракети.

За специфікацією С-300 – мова про 40 кілометрів. Це дальність радіогоризонту, щоб довести ракету до певної ділянки території чи цілі. Проте (росіяни – 24 канал) застосовують їх для дальності 110 – 120 кілометрів, тобто не керуючи ним на останній ділянці польоту,

– повідомив Олег Катков.

"Вони її вимушені кидати десь на висоті 1 – 2 кілометри. Тобто вона летить 110 кілометрів й на висоті приблизно кілометр втрачає керування й просто падає, де б вона не була", – зазначив експерт.

Він додав, що це точність, яка дозволяє бити по місту Миколаєву або по Харкову. Ці удари неспеціалізованою ракетою з метою саме терору населення. Вона має відносно слабку бойову частину, тому максимально направлена не на фугасну, а на уламкову дію.

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