До кінця нинішнього десятиліття Росія може як здобути стратегічну перемогу над Україною та нав'язати Європі власноруч написану архітектуру безпеки, так і почати втрачати контроль над власними регіонами. Такі варіанти розвитку подій розглядають експерти. 24 Канал ангалізує їхні прогнози.

До кінця нинішнього десятиліття Росія може як здобути стратегічну перемогу над Україною та нав'язати Європі власноруч написану архітектуру безпеки, так зазнати цілковитого фіаско і почати втрачати контроль над власними регіонами, а не лише окупованими територіями.

Такі варіанти розвитку подій розглядають аналітики Артур Мартиросян та Сімон Сараджян, які у своєму дослідженні для Russia Matters описали чотири, на їхній погляд, найбільш ймовірні можливі сценарії майбутнього Росії до 2030 року.

24 Канал розібрався, за яких обставин Кремль може вийти переможцем із нинішнього протистояння із Заходом, що може призвести до краху путінської системи та чи варто взагалі очікувати розпаду Росії. Також звертаємо увагу на парадокс прогнозів, який полягає в тому, що навіть військова поразка Росії не гарантує падіння путінського режиму, а ослаблення самої російської держави може породити цілу низку нових загроз для світу.

"Обложена фортеця" на чолі з Путіним: чи здатна Росія продовжувати війну аж до 2030-го

На дворі 2030-й рік, Росія вже дев'ятий рік веде повномасштабну війну проти України, а західні санкції продовжують тиснути на її економіку. Росіяни стають біднішими, а економічна та технологічна залежність Москви від Пекіна лише зростає. Втім, Володимир Путін або ж призначений ним наступник продовжує контролювати країну, а російська армія залишається серйозною загрозою не лише для України, а й для країн східного флангу НАТО.

Приблизно так виглядає перший сценарій майбутнього Росії, який дослідники назвали "Обложеною фортецею". І хоча за такого розвитку подій Росія фактично не здатна досягти стратегічних цілей у війні проти України, Кремлю вдасться досягти іншої, не менш важливої для нього мети – зберегти власну владу.

Щоправда, за виживання путінського режиму доведеться заплатити самим росіянам. Їхня кількість вбитих на війні на той час гарантовано перетне позначку в 1 мільйон життів (наразі це "лише" 720 тисяч), а величезні кошти й надалі спрямовуватимуться на військову промисловість та утримання силовиків, тоді як цивільна інфраструктура та система охорони здоров'я поступово занепадатимуть. А й без того складну демографічну ситуацію поглиблюватимуть втрати на війні та подальший виїзд з країни кваліфікованих працівників.

Чи не найбільше від такого розвитку подій виграє Китай. Позбувшись значної частини західних ринків, Росія все більше залежатиме від доброї волі Пекіна продовжувати фактично монопольно купувати її нафту й газ, постачати технології та допомагати обходити санкції. І що менше альтернатив залишатиметься у Москви, то вигідніші для себе умови зможе диктувати Китай.



Володимир Путін під час візиту в Китай / Фото – Getty Images

Однак, мабуть найбільш неприємним у цьому сценарії є те, що в такому стані Росія може існувати роками, і не просто існувати, а нести загрозу європейському континенту.

Саме такий сценарій майбутнього Росії дослідники наразі вважають найбільш імовірним. Однак якщо станом на серпень 2026 року вони оцінювали його ймовірність у 54 – 59%, то на горизонті 2030-й року цей показник знижується до 37 – 42%.

Адже для збереження власної влади Путіну зовсім не обов'язково забезпечувати добробут росіян. Диктатору достатньо мати гроші на війну, утримувати силовий апарат та забезпечувати лояльність еліт. І хоча перспектива ще щонайменше чотирьох років війни сама собою виглядає доволі похмуро, це далеко не найгірший для України та Європи сценарій майбутнього Росії.

Від "Нового Тільзита" до результатів Кримської війни: як доля України визначить майбутнє Росії

За другим сценарієм дослідників, до 2030-го року Росії таки вдається якимось чином завдати стратегічної поразки Україні.

Цей варіант передбачає, що наша держава може втратити ще більше територій і, хоча формально й збереже свою незалежність, її військовий потенціал буде суттєво обмеженим. Втім, на одній лише Україні апетити Кремля не закінчуються, і на тлі розбрату всередині західної спільноти Москва отримує можливість нав'язати власні умови співіснування й решті Європи.

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Володимир Путін спостерігає за військовими навчаннями Росії / Фото – Getty Images

Невипадково цей сценарій дослідники назвали "Новим Тільзитом", провівши історичну паралель із подіями початку XIX століття. Тоді, у липні 1807 року, після низки військових поразок російський імператор Олександр I був змушений укласти мир із Наполеоном на його умовах.

Французький імператор фактично отримав можливість розділити континент на сфери впливу та диктувати правила політичного життя значній частині Європи. І ось понад два століття потому в ролі Наполеона, за припущенням аналітиків, може опинитися вже Володимир Путін.

Змирившись із перемогою Росії, частина європейських держав почне відновлювати економічні відносини з Москвою, зокрема будуть зняті санкції з російських енергоносіїв. Натомість Польща та країни Балтії, втративши впевненість у здатності НАТО гарантувати їхню безпеку, будуть змушені шукати альтернативні способи захисту від російської агресії. За припущенням дослідників, справа може дійти навіть до дискусій щодо отримання власної ядерної зброї.

Для самого ж путінського режиму такий розвиток подій стане справжнім тріумфом. Адже Кремлю вдасться довести росіянам та власним політичним елітам, що багаторічна війна, величезні людські втрати та економічні труднощі зрештою були виправданими і фактично поставили Росію на одну з лідируючих позицій у світі, принаймні в якості потужної військової машини.

Ймовірність такого сценарію Кремля до 2030 року дослідники оцінюють у 16 – 19%. І значною мірою його реалізація залежатиме не лише від успіхів російської армії, а й від поглиблення розбрату всередині самого Заходу.

Щоправда, історія самого Тільзитського миру демонструє, наскільки недовговічним може бути такий світовий порядок. Вже за п'ять років після його укладення Наполеон та Олександр I знову опинилися у стані війни. І навряд чи Україна та країни Східної Європи добровільно миритимуться з нав'язаними Москвою умовами, щойно отримають достатньо сил, аби їх переглянути. Тож, рано чи пізно, але Москву доведеться знову спалити.

В історії Російської імперії був і зовсім інший, прямо протилежний досвід. У 1856-му році Росія зазнала принизливої поразки у Кримській війні, яка відкрито продемонструвала масштаби військової та технологічної відсталості імперії від провідних європейських держав. Війна, яка мала зміцнити позиції Росії на міжнародній арені, зрештою оголила цілу низку внутрішніх проблем. І хоча імперія пережила цю поразку, новому імператору Олександру II довелося вдатися до масштабних внутрішніх реформ.

У випадку відсторонення диктатора, єдиним легітимним наступником Путіна сьогодні може бути прем'єр РФ Михайло Мішустін / Фото – kremlin.ru

Приблизно такий розвиток подій і передбачає третій сценарій дослідників, за яким війна проти України не лише завершиться стратегічною поразкою Росії, а й змусить російські еліти замислитися над тим, наскільки тупиковим виявився шлях, на який їхню державу завів Володимир Путін.

І якщо у випадку перемоги російським елітам було б що святкувати і чим пишатися, то у випадку поразки їм доведеться стрімко шукати винних. Російські силовики та військове командування, які роками переконували у необхідності продовження війни, почнуть втрачати свої позиції. Натомість дедалі вагомішими ставатимуть аргументи такої собі технократичної частини російських еліт, яка вважає економічну та політичну ізоляцію Росії надто високою ціною за імперські амбіції диктатора.

Цікаво, що ймовірність стратегічної поразки Росії до 2030 року аналітики оцінюють приблизно на тому ж рівні, що й імовірність її перемоги, – у 16 – 21%.

Причому, на думку аналітиків, навіть за таких доволі похмурих обставин сама путінська система може вистояти. Ба більше, намагаючись компенсувати втрату авторитету російської армії, Кремль може вдатися до ще агресивнішого ядерного шантажу Заходу.

І якщо за попередніх трьох сценаріїв йшлося передусім про майбутнє путінського режиму та місце Росії у світі, то за четвертого під питанням може опинитися вже існування самої російської держави в її нинішньому вигляді.

Росія на межі розпаду: як Кремль може втратити контроль над країною

Цікаво, що четвертий сценарій майбутнього Росії дослідники не пов'язують ані з революцією, ані з військовим переворотом, ані навіть із раптовою смертю Володимира Путіна. Навпаки, на перший погляд у Росії 2030-го року нічого примітного не відбувається. У Москві й надалі працюють федеральні органи влади, російські регіони формально підпорядковуються Кремлю, а на вулицях російських міст немає багатотисячних протестів.



Російський намісник Чечні Рамзан Кадиров поступово формує власний, окремий від Кремля силовий апарат / Фото – Getty Images

Однак за цією ілюзією стабільності приховується поступова деградація російської держави. У федерального центру поступово стає дедалі менше грошей для утримання регіонів, місцеві еліти все частіше ігнорують розпорядження Москви, а проблеми із виплатами зарплат та роботою комунальних служб стають побутовим явищем. При цьому регіональні еліти не прагнуть відкритого протистояння з Кремлем, а просто поступово вчаться виживати без його втручання.

Парадоксально, але за такого сценарію може навіть послабитися санкційний тиск на Росію. І не тому, що Кремлю вдасться домовитися із Заходом, а тому, що інтерес світу до Росії як до великої геополітичної сили поступово згасатиме. Тобто Росія буквально перестане становити для Європу відчутну загрозу.

Втім, ослаблення російської держави далеко не всі у світі сприйматимуть із відвертим захопленням. Річ у тім, що втрата Москвою контролю над регіонами може обернутися бататьма проблема, ососбливо для сусідніх країн. Тут і розквіт організованої злочинності, проблемами з контролем державних кордонів та, що найбільше непокоїть західних аналітиків – невизначена доля російського ядерного арсеналу.

При цьому ніхто не може гарантувати, що поступова деградація російської держави в певний момент не набуде лавиноподібного характеру. Адже що слабшою ставатиме влада Кремля, то складніше їй буде справлятися з кожною наступною внутрішньою кризою.

Причому ймовірність того, що Москва поступово втрачатиме контроль над власною країною, дослідники оцінюють у 23 – 26% на горизонті 2030-го року. Тобто такий розвиток подій вони вважають навіть більш реалістичним, аніж стратегічну перемогу чи поразку Росії у війні проти України.

І саме тому, окрім чотирьох основних сценаріїв, дослідники допускають і найбільш радикальний варіант розвитку подій – стрімкий крах усієї російської державності. До прикладу, масштабна валютна криза може збігтися в часі з боротьбою за владу між потенційними наступниками Путіна та відкритим протистоянням між різними групами російських силовиків. У такому випадку Кремль ризикує одночасно втратити контроль над власним силовим апаратом та федеральними суб'єктами.



Танки ПВК "Вагнер" на вулицях зненацька захопленого бойовиками Ростову-на-Дону / Фото – Meduza

Причому перші ознаки того, наскільки вразливою може бути путінська вертикаль влади, світ побачив ще влітку 2023 року під час заколоту Євгена Пригожина. Дослідники не виключають повторення подібних подій, однак уже за значно менш сприятливих для Кремля обставин. Щоправда, ймовірність раптового розколу всередині російського силового апарату дослідники оцінюють лише у 3 – 5% станом на 2026 рік із невеликим зростанням до 8 – 10% до 2030-го.

Зрештою, майбутнє Росії залежатиме далеко не лише від того, що відбуватиметься всередині самої Росії. Не менш важливими будуть здатність України протистояти російській агресії та готовність Заходу підтримувати нашу державу. Та головна іронія полягає в тому, що війна, яку Володимир Путін розпочав, аби визначити майбутнє України, зрештою може визначити майбутнє самої Росії.