Санкції проти Лукашенка і безпекові питання: які теми розглядатиме РНБО

РНБО засідатиме уже цієї п’ятниці, 4 червня. З'явився попередній перелік питань, які можуть розглянути члени Ради нацбезпеки.
Обговорюватимуть на засіданні низку питань щодо різних сфер діяльності: і санкції проти режиму Лукашенка, і питання земельної реформи. Розкрила теми обговорення нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.
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Які питання розгляне РНБО 4 червня
Раніше в РНБО офіційно повідомляли, що питань у переліку буде 8. Втім, як і завжди, їхній зміст не оприлюднили. Голова підкомітету з держбезпеки і оборони Верховної Ради Ірина Верещук розповіла журналістам, що РНБО збирається обговорити:
- введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка,
- питання НАТО;
- земельну реформу.
Буде питання щодо санкцій проти режиму Лукашенка, ми саме це зараз обговорили. Також я знаю, що стоятиме питання НАТО. У нас є національний план дій...,
– сказала Верещук.
Щодо наклдання обмежень на білоруських діячів, то вже офіційно відомо, що Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти Лукашенка і його прибічників. 28 травня його передали РНБО.
Земля і безпека
Також нардепка висловила сподівання, що РНБО підніме тему земельного питання. Оскільки 1 липня відкривається ринок землі, за її словами, потрібно розуміти, що відбувається у цій сфері.
Окремо вона додала, що також засідання, скоріш за все, торкнеться безпекових питань щодо Криму та Донбасу.До речі! Раніше ЗМІ повідомляли, що засідання РНБО відбудеться 3 червня, але згодом в Офісі Президента зазначили, що воно пройде у традиційний для Ради нацбезпеки день – п'ятницю, 4 червня.