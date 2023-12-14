До Перекопського перешийку за місяць: Черник назвав зброю, яка переломить хід війни

Сили оборони України всіма засобами намагаються зупинити криваву війну, яку розпочала Росія. Однак наразі недостатньо наявного виробництва зброї, щоб змінити хід війни.

Військовий експерт Петро Черник назвав 24 Каналу комплекс, який допоміг би переломити бойові дії. Для цього потрібно 3 категорії високоякісного озброєння.

Не пропустіть Не лише F-16, – військовий експерт сказав, яка зброя може зламати хід війни

Перша категорія

Насамперед Силам оборони потрібна велика кількість хорошої авіації. 61 літака F-16, які мають передати Нідерланди та Данія, недостатньо.

Припустимо, що 180 винищувачів F-16 суттєво допомогли б українським воїнам. Також було б непогано посилити їх щонайменше двома ескадрильями, тобто 24 літаками, такими як:

шведські JAS 39 Gripen;

французькими Mirage 2000 чи Dassault Rafale;

німецькими Panavia Tornado;

чудовими Eurofighter Typhoon.

Тоді авіація буде працювати у режимі перехоплення керованих ракет. Натомість літак JAS 39 Gripen з модернізованою ракетою "Метеор", яка є найбільш далекобійною у західному світі, буде вражати цілі на дистанції до 200 кілометрів.

Три авіаційні бригади по 40 машин в одній працюють по стратегічних напрямках на лінії розмежування та засипають її важкими бомбами. Номенклатура дуже величезна: GBU-10, GBU-12, GBU-24, GBU-31, GBU-38, GBU-39 – це класичні бомби з бойовою частиною від 230 кілограмів до 1000 кілограмів,

– наголосив Черник.

Друга категорія

Україні також необхідні далекобійні ракети. Зокрема, крилата ракета "повітря – поверхня" AGM-158 JASSM з дальністю до 900 кілометрів. Американці мають на озброєнні понад 5 тисяч такого озброєння.

AGM-158 JASSM можуть легко знищити Кримський міст, проте повинен бути масований пуск з 70 – 80 ракет. Оскільки 2 – 3 одиниці нічого не вирішують та половину ракет зіб'ють, бо вони дозвукові (летять зі швидкістю 0,7 – 0,9 маха (1 мах – 1225 кілометрів за годину). Тоді Крим можна "завалити" за місяць – півтора.

Важливою є балістична ракета MGM-140 ATACMS, яких налічується на іноземних складах від 3 до 4 тисяч одиниць різних модифікацій.

Також стануть в пригоді касетні боєприпаси CBU-100. Вони мають 600-грамовий субелемент Mk 118, який своєю 180-грамовою кумулятивною бойовою частиною пробиває до 190 міліметрів броні. При цьому у США, за наявною інформацією, близько 1 мільйона CBU-100, кожна з яких містить 247 таких елементів.

Завдяки цьому Сили оборони України зможуть розв'язати головну проблему – ліквідувати ворожих носіїв важких бомб ФАБ-250, ФАБ-500, УПАБ-1500, РБК-500.

У тандемі з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК) запросто можна збивати російські Су-35, Су-30 і навіть гелікоптери.

Третя категорія

Українським бійцям потрібна багато одиниць станцій якісної радіоелектронної боротьби (РЕБ). Оскільки наявні кілька систем не доможуть Силам оборони побороти російських окупантів.

Якби авіація, ракети та радіоелектронна боротьба запрацювали в комплексі, то вийти до Перекопського перешийку можна за місяць – півтора. Чому? На далеких відстанях винищуємо все те, що стосується логістики,

– наголосив Петро Черник.

Оскільки росіяни возять техніку, боєприпаси та іншу зброю на 90% залізницею. Тому знищити ворожі ешелони, залізничні вузли та електричні трансформаторні станції не складає проблеми.

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