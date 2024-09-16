Десантники тікають найшвидше, – офіцер ЗСУ розповів, кого Росія зараз кидає на фронт

Зараз на фронт Росія кидає різні угруповання військ. Зокрема, основний ударний кулак росіян формує "Шторм-Z", днрівців та регулярні частини.

В етері 24 Каналу офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький пояснив, чи ці підрозділи відрізняються у бою один від одного. Зазначимо, що від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили понад 634 тисячі окупантів.

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Кого Росія кидає на фронт

Як зазначив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, росіяни кидають на фронт кого не шкода, а не шкода їм нікого.

Там каламбур – "Шторм-Z", днрівці, регулярні частини. Але якщо відверто казати, то десантники тікають найшвидше з поля бою,

– мовив Цехоцький.

За його словами, бійці повітрянодесантних військ Росії більш цінують своє життя, тож мають сміливість відмовитися від виконання завдань. Водночас солдати підрозділів "Шторм-Z" й інші більше налякані. Вони розуміють, що якщо повернуться, то їх свої ж й пристрелять.

"У піснях росіяни висвітлюють героїзм, мужність своїх морпіхів, десантників, а насправді це надуті війська, які сьогодні не рівня жодному українському піхотинцю", – зазначив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Зверніть увагу! Полковник запасу ЗСУ Петро Черник зазначив, що у Росії починаються проблеми з особовим складом. Як виявилося, у росіян просто відсутні стратегічні резерви, які можна було б направити на новий фронт на Курщині. Саме через те, туди активно кидають строковиків, яких раніше Владімір Путін божився не залучати до бойових дій.