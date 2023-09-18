Військовий облік жінок: які категорії мають прийти у ТЦК

З 1 жовтня українські жінки певних професій повинні прийти у військкомат та стати на військовий облік. Мовиться про лікарів, медсестер та працівниць фармацевтичної галузі.

Ухвалений закон Верховної Ради від 7 жовтня 2022 року про внесення змін до статті 1 закону №6482 про військовий обов'язок і військову службу передбачає, що жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, також можуть стати на облік за власним бажанням, пише 24 Канал.

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Які категорії жінок мають стати на облік в ТЦК та СП

З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи,

– розповіли військові Сухопутних військ.

Окрім того, стати на облік повинні жінки, яким це дозволяє здоров'я. Винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці. Вони є непридатними до військової служби, незалежно від терміну й перебігу вагітності.

Якщо жінка вже призвана на службу, то вона може звільнитись у зв'язку з вагітністю та перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до 3 років. Окрім того, право на відстрочку мають медики, які:

виховують дітей самостійно;

мають 3 і більше неповнолітніх дітей;

виховують дитину з інвалідністю;

мають чоловіка, що служить в ЗСУ.

Яка відповідальність за ухилення від обліку

Якщо жінка-лікар, медсестра чи працівниця фармацевтичної галузі не з'явилась у Територіальний центр комплектування та Соціальної підтримки, то їй може загрожувати штраф – 50 – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 – 1700 гривень.

Які жінки стають на облік за бажанням

Взяття на облік не означає негайну мобілізацію. Проте таких жінок можуть призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У такому разі жінки виконують військовий обов'язок, як і чоловіки.

Військовий облік жінок у 2023 році регулюється указом Міністерства оборони України № 35, який передбачає, що жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть за власним бажанням стати на облік у ТЦК та СП.

Мовиться про жінок біологів, ветеринарів, хіміків, географів, кухарів, психологів, менеджерів, перекладачів тощо. Повний перелік прописаний у наказі Міноборони.