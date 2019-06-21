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      Які квартири найчастіше купували у передмісті Києва від початку року

      565 Читать новость на русском
      Квартири у передмісті Києва
      Квартири у передмісті Києва / 24 канал

      За підсумками 5 місяців 2019 року найбільшою популярністю серед покупців житла в новобудовах у передмісті Києва користувались однокімнатні квартири.

      Саме на 1-кімнатні помешкання припадає понад 80% від усіх операцій з купівлі житла, що відбувались у період з січня по травень 2019 року.

      Дивіться також: Як змінились ціни на квартири у новобудовах біля Києва

      Такі дані у коментарі Нерухомість 24 озвучив Владислав Кононов – представник будівельно-інвестиційної компанії AVM Development Group, яка спеціалізується на будівництві приміських житлових комплексів.

      Найбільшою популярністю серед покупців користувались 1-кімнатні квартири площею 35-40 метрів квадратних.

      На що звертають увагу покупці при виборі житла?

      Окрім ціни та умов придбання, покупці також звертають увагу на інфраструктурні рішення та пропозиції з розтермінування.

      Дізнайтесь більше: Власна квартира за 3 роки: вся правда про розтермінування

      За словами експерта, покупець готовий заплатити за квартиру на 15-20% більше, якщо у майбутньому ЖК передбачений повноцінний інфраструктурний комплекс – що таке "місто в місті" і скільки тут коштує квартира.

      За перші 5 місяців 2019 року понад 70% від усіх придбаних однокімнатних квартир у передмісті Києва становили саме квартири у тих ЖК, де передбачена розвинута інфраструктура.

      Відповідно до нових ДБН щодо забудови залежності від поверховості новобудови сама будівля повинна займати щонайбільше 45% земельної ділянки, решта території має бути відведена під дитячі майданчики, зони відпочинку, занять спортом чи зелені насадження.

      ДБН будівництво поверховість новобудови
      Нові ДБН щодо поверховості забудови

      Чому кияни все частіше обирають житло за містом?

      Купуючи житло в передмісті столиці, покупці найбільше звертають увагу на локацію і віддаленість від Києва, транспортне сполучення і чи є поруч зони відпочинку.

      Представник забудовника констатує, що від початку року серед покупців у передмісті Києва набагато популярнішими стали котеджі та купівля земельних ділянок під приватне будівництво.

      За 5 місяців поточного року до 12% покупців цікавляться саме цими сегментами нерухомості. За популярністю котеджі і земля вже зрівнялися з двокімнатними квартирами площею від 45 до 60 квадратів.

      Порівняйте, яка різниця у ціні житла: Котедж за містом чи квартира в місті

      За підсумками травня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах в передмісті Києва становила 13 200 гривень.

      ціна нерухомість інфографіка
      Середня ціна метра квадратного у новобудовах в передмісті Києва: інфографіка

       

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      Теги: Новини нерухомості України Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Ціни на нерухомість Купівля нерухомості Новини Києва Ціни Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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