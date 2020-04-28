Які підступні рішення приймає влада на карантині

У час, коли більшість сидить на карантині, – уряд, Рада, президент та суди продовжують ухвалювати рішення. Кабмін терміново звільняє головних митника й податківця, Рада розглядає "антиколомойський" законопроєкт, а суди виносять рішення на його користь.

Про те, як влада на карантині ухвалює одіозні рішення – читайте у відеоблозі "Політична кухня" на 24 каналі.

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Звільнення Нефьодова та Верланова

Поки українці думають про коронавірус і звідки взяти ресурси, аби дожити до кінця карантину, Кабмін швидко й без жодних пояснень звільняє голів податкової служби й митниці разом з усіма заступниками. Обидва чиновники про рішення дізнаються постфактум і називають його політично вмотивованим.



Максима Нефьодова та Сергія Верланова звільнили / Колаж 24 каналу

Колишній міністр фінансів Ігор Уманського, який пропрацював усього 3 тижні, говорив, що через корупцію в податковій бюджет недоотримує по 5 мільярдів гривень на місяць. На це ексочільник податкової каже, що в цьому році вперше за 8 років податкова перевиконала план. А недоотримання востаннє були 2019 року.

Уманський, крім того, назвав Нефьодова не корупціонером, а "ідеалістом, який намагається намалювати картинку світлого майбутнього". А також що він насправді не контролює регіональних митників, бо насправді керує митницею не він. Але в таких справах, розбиратись навіщо – треба звільняти.

Що відомо про звільнення Нефьодова та Верланова? На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня 2020 року звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова. Можливі причини звільнення:

​► Нещодавно ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів про можливі корупційні дії посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби.

​► Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову й Сергію Верланову.

► 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.

Тож шансів у головного митника протриматися на посаді не було. Бо вибити всіх "соросят" із керівництва держави входило до завдання Олександра Дубінського, який ще з осені почав вимагати звільнення Нефьодова.

Річ у тім, що сам Дубінський разом з іншим депутатом від "Слуги народу" Холодовим пролобіювали правку, через яку бюджет недоотримав за кілька місяців одразу 2 мільярди гривень, про що напряму писав Мінфін.

Олександр Дубінський / Фото President.gov.ua

Я вже не кажу, що під керівництвом уже другого за останні 3 місяці міністра охорони здоров'я медзахист для лікарів, що борються з коронавірусом, закуповують удвічі дорожче в Китаї. Хоч тендер виграла українська фірма, яка пошила костюми майже за 250 гривень за штуку.

А тут звільнення одразу двох ключових у фіскальному напрямі людей, у яких за плечима і скандалу серйозного нема. І це на фоні розмов про те, що митницю може очолити людина Януковича – ексміністр економіки й голова антимонопольного комітету його часів Василь Цушко. Він навіть подав декларацію на посаду заступника голови Мінфіну.

І як же не скористатись карантином, щоб призначити голову податкової без конкурсу, всупереч закону.

Кабмін дозволив обрати голову й заступника голови Державної податкової служби за результатами співбесіди, бо "конкурс на цю посаду відбудеться після карантину".

Найцинічніше в історії зі звільненням Нефьодова і Верланова, що це все намагалися сховати під ширмою імовірного призначення в уряд Саакашвілі.

Можливе звільнення Ситника

У цей момент у Раді знову ледь не звільнили директора НАБУ Артема Ситника. Законопроєкти, які створюють легальний спосіб його звільнення мали бути 24 квітня на порядку денному, але потім звідти зникли.

Що відомо про ймовірне звільнення Ситника?7 лютого 2020 року у Верховну Раду внесли постанову про звільнення Ситника. Задля цього народні депутати зібрали необхідні підписи. Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це він потрапив до так званого реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.



Судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області. Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала щонайменше 500 тисяч гривень. Зауважимо, що подібного роду подарунки слід вносити до декларації, чого Ситник не зробив. ДБР також перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.

"Антиколомойський" законопроєкт

Поки в Раді колупаються в плодах бурхливої творчості Дубінського, Полякова, Бондара і Василевської-Смаглюк – йдеться про 16 тисяч правок, які вони разом з іншими людьми Коломойського наплодили до банківського закону – українські суди повернули Коломойському й Суркісам майже 25 мільярдів гривень.



Ігор Коломойський / Фото "Українська правда"

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.



Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.



Детальніше – читайте за посиланням.

Спочатку присудили, аби державний Приватбанк повернув Суркісам 7 мільярдів, а через тиждень 17 мільярдів Коломойському. Щоправда, в другому випадку ще буде апеляція. Але це, до речі, повернення одного з двох мільярдів доларів, які й хотів отримати з "Привату" Коломойський.

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І наостанок, із життя держави на карантині. Цікаве рішення не одіозного, ніскілечки Печерського суду. Він постановив виплатити члену Вищої Ради правосуддя Павлу Гречківському 50 тисяч гривень моральної шкоди за те, що депутат Дмитро Лубінець просто назвав його одіозним, а його призначення незаконним.