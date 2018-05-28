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Які смартфони ніколи не отримають оновлення до MIUI 10: офіційний список Xiaomi

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Які смартфони ніколи не отримають оновлення до MIUI 10
Які смартфони ніколи не отримають оновлення до MIUI 10 / Фото з вільних джерел

Невдовзі китайська корпорація Xiaomi презентує нову фірмову оболонку для власних смартфонів MIUI 9. Проте розробники попередили, що оновлення отримають не всі смартфони, а лише найновіші.

Про це повідомляє akket.com.

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В кінці 2017 року Xiaomi випустила глобальну стабільну прошивку MIUI 9 для переважної більшості своїх смартфонів. Оновлення отримали моделі навіть п'ятирічної давності, які вже давно можна списувати з рахунків, проте розробники операційної системи іншої думки. У підсумку, в першому кварталі нинішнього року новітню ОС отримали володарі всіх більш-менш сучасних смартфонів.

Уже через кілька днів відбудеться анонс нової прошивки MIUI 10. Потрібно розуміти, що будь-яке нове і сучасне програмне забезпечення складніше старого. Змінюється зовнішній вигляд, поліпшуються функціональні можливості, а також з'являються нові додатки і сервіси. Все це негативно позначається на продуктивності, тобто процесору доводиться витрачати більше потужності на роботу ОС. Саме тому виробникам рано чи пізно доводиться відмовитися від випуску прошивок для своїх смартфонів, які вже безнадійно застаріли.

Щоб не вселяти в людей порожню надію і уникнути різних чуток, співробітники компанії Xiaomi опублікували список смартфонів, які вже ніколи не буде оновлено до MIUI 10, тобто прошивки, реліз якої відбудеться в цьому році. Очікується, що жителі Китаю зможуть завантажити і встановити її фінальну версію влітку, тоді як громадянам Європи та інших регіонів її дозволять встановити в першій половині осені, однак точних офіційних даних із цього приводу ще немає.

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Список смартфонів Xiaomi, які ніколи не оновляться до MIUI 10:

  • Redmi Note 2
  • Redmi Note 3 (MediaTek)
  • Redmi 2
  • Redmi 2s
  • Redmi 1s
  • Mi Pad 2 (планшет)
  • Mi Pad (планшет)

Всі інші мобільні пристрої і планшетні комп'ютери, випущені після цих моделей, будуть оновлені до MIUI 10. Володарям смартфонів зі списку, якщо вони хочуть продовжувати користування найновішим програмним забезпеченням, слід задуматися про покупку більш нових моделей.

При цьому компанія Xiaomi запевняє, що список поки що не є остаточним, тому якщо в процесі тестування MIUI 10 з'ясується, що вона погано, працює, наприклад, на Mi 2 або Mi 3, випускати її для цих смартфонів не будуть. Втім, такий варіант вкрай малоймовірний.

Теги: Смартфони Техно Xiaomi Китай
Джерело: 24 Канал
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