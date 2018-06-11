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Які смартфони Xiaomi отримають покращені функції фотозйомки з оновленням до MIUI 10

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Які смартфони Xiaomi стануть краще знімати з MIUI 10
Які смартфони Xiaomi стануть краще знімати з MIUI 10 / androidinsider

Нещодавно Xiaomi презентувала оновлену прошивку для своїх смартфонів під назвою MIUI 10. Розробники стверджують, що з новою MIUI користувачів чекає низка важливих змін, зокрема оновлений графічний інтерфейс, оптимізація для прискорення роботи системи та використання штучного інтелекту для розширення можливостей камер смартфонів.

Про це повідомляє TechDroider.

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Також в мережі вже з’явився список пристроїв, які отримають нові функції для фотозйомки із оновленням до найновішої версії MIUI.

Зазвичай для створення фотографій з розмитим фоном використовуються дві камери, щоб визначити глибину різкості і межі головного об'єкта. У MIUI 10 ця функція доступна і на пристроях з одним модулем. Роботу цієї опції буде забезпечувати штучний інтелект.

Нижче представлений список пристроїв Xiaomi з однією камерою, які після поновлення до MIUI 10 зможуть знімати в портретному режимі:

  1. Xiaomi Mi Mix 2;
  2. Xiaomi Mi5S;
  3. Xiaomi Mi5S Plus;
  4. Xiaomi Mi5;
  5. Xiaomi Mi Note 2;
  6. Xiaomi Mi Max;
  7. Xiaomi Mi Max 2;
  8. Xiaomi Redmi Note 4 (індійська версія);
  9. Xiaomi Redmi Note 4X;
  10. Xiaomi Redmi Note 3;
  11. Xiaomi Redmi 5;
  12. Xiaomi Redmi 4;
  13. Xiaomi Redmi 4X.

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Крім того, Mi6 і Redmi Note 5 (індійська версія) з оновленням зможуть робити знімки з ефектом боке і на фронтальну камеру.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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