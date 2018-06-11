Які смартфони Xiaomi отримають покращені функції фотозйомки з оновленням до MIUI 10

Нещодавно Xiaomi презентувала оновлену прошивку для своїх смартфонів під назвою MIUI 10. Розробники стверджують, що з новою MIUI користувачів чекає низка важливих змін, зокрема оновлений графічний інтерфейс, оптимізація для прискорення роботи системи та використання штучного інтелекту для розширення можливостей камер смартфонів.

Про це повідомляє TechDroider.

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Також в мережі вже з’явився список пристроїв, які отримають нові функції для фотозйомки із оновленням до найновішої версії MIUI.

Зазвичай для створення фотографій з розмитим фоном використовуються дві камери, щоб визначити глибину різкості і межі головного об'єкта. У MIUI 10 ця функція доступна і на пристроях з одним модулем. Роботу цієї опції буде забезпечувати штучний інтелект.

Нижче представлений список пристроїв Xiaomi з однією камерою, які після поновлення до MIUI 10 зможуть знімати в портретному режимі:

Xiaomi Mi Mix 2; Xiaomi Mi5S; Xiaomi Mi5S Plus; Xiaomi Mi5; Xiaomi Mi Note 2; Xiaomi Mi Max; Xiaomi Mi Max 2; Xiaomi Redmi Note 4 (індійська версія); Xiaomi Redmi Note 4X; Xiaomi Redmi Note 3; Xiaomi Redmi 5; Xiaomi Redmi 4; Xiaomi Redmi 4X.

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Крім того, Mi6 і Redmi Note 5 (індійська версія) з оновленням зможуть робити знімки з ефектом боке і на фронтальну камеру.

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