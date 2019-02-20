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      Які товари продає та купує Україна у Росії: інфографіка

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      Які товари продає та купує Україна
      Які товари продає та купує Україна / Фото з відкритих джерел

      За останні чотири роки взаємний товарообіг між Москвою і Києвом впав у вісім разів. Нині обсяги торгівлі становлять лише 12% від довоєнних.

      Журналіст Павло Казарін у своєму відеоблозі "Грані правди" заявив, що попри всі зміни РФ залишається нашим найбільшим торговим партнером.

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      Серед основних товарів, які купує РФ – це пальне, вартість котрого упродовж цього року стрімко зростала. Власне, це збільшило частку російського імпорту в грошах. Згідно зі статистикою росіяни цікавляться й українською ювеліркою. У 2018 році Україна продала коштовностей на 40 тисяч доларів. Експортує Україна і бджіл, однак, український мед з 2014 року під забороною. 

      експорт україна росія
      Товари, які Росія купувала в України

      Україна купує у Росії ядерні котли, чорні метали, добрива та скло. А ще руду, вугілля, пластмасу і папір. Не зважаючи на війну і державне підприємство "Укроборонпром" не може обійтися без російських запчастин. Підприємство закуповує за завищеними цінами гусеничні стрічки та двигуни для БТРів.

      експорт україна росія
      Товари, які Україна купувала у Росії

      Відео повного випуску відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 20 лютого 2019:

       

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      Теги: Новини України Відеоблоги Україна – Росія Новини Росії Експорт Торгівля Гроші Фінанси
      Джерело: 24 канал
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