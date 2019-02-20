Які товари продає та купує Україна у Росії: інфографіка

За останні чотири роки взаємний товарообіг між Москвою і Києвом впав у вісім разів. Нині обсяги торгівлі становлять лише 12% від довоєнних.

Журналіст Павло Казарін у своєму відеоблозі "Грані правди" заявив, що попри всі зміни РФ залишається нашим найбільшим торговим партнером.

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Серед основних товарів, які купує РФ – це пальне, вартість котрого упродовж цього року стрімко зростала. Власне, це збільшило частку російського імпорту в грошах. Згідно зі статистикою росіяни цікавляться й українською ювеліркою. У 2018 році Україна продала коштовностей на 40 тисяч доларів. Експортує Україна і бджіл, однак, український мед з 2014 року під забороною.



Товари, які Росія купувала в України

Україна купує у Росії ядерні котли, чорні метали, добрива та скло. А ще руду, вугілля, пластмасу і папір. Не зважаючи на війну і державне підприємство "Укроборонпром" не може обійтися без російських запчастин. Підприємство закуповує за завищеними цінами гусеничні стрічки та двигуни для БТРів.



​Товари, які Україна купувала у Росії

Відео повного випуску відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 20 лютого 2019: