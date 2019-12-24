Які українські міста витратять найбільше на новорічні свята: рейтинг

На встановлення ялинок, оснащення гірлянд, проведення концертів та інших святкових заходів найбільше виділили з бюджетів Дніпра, Києва та Харкова. Вони стали найдорожчими містами з відзначення зимових свят.

Такий рейтинг за інформацією керівників українських міст склало "Слідство.Інфо". Зверніть увагу: У Києві запалили головну ялинку країни 2020 року: відео та фото Як святкуватиме Дніпро У Дніпрі на новорічні святкування заклали 15 мільйонів гривень. Значну частину від усієї суми витратять на святкові концерти та дитячі свята. Їх запланували аж 17, зокрема для дітей придумали щонайменше 10 різних заходів – вистави, майстер-класи, походи в цирк, подарунки та концерти.

Приблизно 3 мільйони гривень у Дніпрі витратять на концерти у центрі міста. Для жителів міста виступатимуть Тоня Матвієнко та Олег Скрипка.

Влада Дніпра передбачила гроші й на прикрашання міста. За 2,5 мільйона закупили прикраси для новорічних ялинок та ще понад 3,5 мільйона витратили на оздоблення вулиць та будівель у центрі міста. Понад мільйон гривень витратять на світлодіодні фігурки, зокрема пальм та дельфінів.

Ковзанка у Дніпрі / life.pravda Що передбачили в Києві Святкування Нового року та Різдва у столиці обійдеться в понад 9 мільйонів гривень. У Київській міській держадміністрації повідомили, що значну частину цієї суми витратять на концерти для дітей.

На головну ялинку країни вже витратили 2,7 мільйона гривень.Прикрасили її 750 іграшками у вигляді цукерок і чотирма кілометрами гірлянд.

Головна ялинка країни / Інстаграм zagornyakroman Яка програма в Харкові У місті встановили 36-метрову штучну ялинку з гірляндами та декілька світлових фігур. Загалом на святкові заходи цієї зими місто витратить майже 4,3 мільйона гривень.

Майже всі гроші запланували для прикрашання центральної площі міста – майдану Свободи. На це запланували 4,2 мільйона гривень. Ще 100 тисяч коштують гірлянди для ялинок. Таку інформацію надали у міськраді Харкова.

Водночас "Харківський антикорупційний центр" повідомив, що вартість усіх новорічних приготувань може бути у рази вищою. А міська влада Харкова витратила на підготовку до новорічних свят 75 мільйонів гривень. Майже половина з них пішла на "зоряне небо" – лампочки та ліхтарики, які освітлюють дві вулиці. Побив усі грошові рекорди й будинок Діда Мороза. За нього міська влада заплатила 6 мільйонів 200 тисяч гривень.

Ялинка у центрі Харкова / Укрінформ