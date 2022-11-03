У трьох областях запроваджують віялові відключення світла

Енергосистема України потребує стабілізації через атаки російських окупантів. З віяловими відключеннями енергетики зможуть швидше відремонтувати пошкоджені об'єкти.

Про це 2 листопада повідомили в ​​Укренерго. Зазначили, що оператори розподільчих мереж (обленерго) отримали обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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"Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", – наголосили в Укренерго.



Українців закликають готуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

Ворог атакує енергосистему

Ввечері 2 листопада окупанти атакували Кривий Ріг іранськими дронами-камікадзе. Безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. У декількох районах міста зникло світло та вода.

"Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи", – повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

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