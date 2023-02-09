На Київщині на добу скасовують відключення світла
Джерело:ДТЕК
У п'яницю, 10 лютого, у деяких районах Київської області цілу добу не вимикатимуть світло. Однак графіки погодинних вимкнень застосують у трьох районах.
Фахівці проводитимуть заміри потужності споживання електроенергії у Київській області. Це необхідно для визначення актуальних показників.
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В яких районах будуть впроваджені ліміти
Обмеження будуть діяти у частині:
- Бучанського;
- Фастівського;
- Обухівського районів.
На жаль, там немає можливості постачати електроенергію у повному обсязі внаслідок значного пошкодження обладнання. Тому у пікові години в цих районах можливі відключення світла згідно з графіком.
Енергетики наголошують, що у разі відсутності світла слід знати, що електропостачання могло зникнути через локальну аварію або стабілізаційні відключення в указаних районах.
Ситуація зі світлом в Україні
- Укренерго опублікувало попередній графік, за яким у кожній з областей протягом одного дня не буде відключень світла. Однак у цьому графіку можливі зміни, якщо ворог знову атакуватиме енергосистему.
- Додамо, що відсутність лімітів в одному регіоні передбачає можливу зміну лімітів в іншому за умови дефіциту електроенергії. Тому в ті дні, коли у вашій області не буде відключень, не забувайте про відповідальне споживання електроенергії, адже суттєве зростання електроспоживання у вашому регіоні може призвести до аварійних відключень в інших.
- Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що в Україні може покращитися ситуація з електроенергією через настання весни. Однак ситуація в енергосистемі все ж залежатиме і від дій російських окупантів.
- У ніч на 9 лютого в Одеському районі сталося понад 100 аварій на мережах. У місті не курсує електротранспорт. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки масштабної аварії у високовольтній мережі.