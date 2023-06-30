Цукерок не буде, але й гіркоти теж: чого чекати Україні на саміті НАТО у Вільнюсі

Україна покладає великі сподівання на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 11 – 12 липня у Вільнюсі. Останні новини показують, що у НАТО ще не прийняли остаточного рішення щодо членства нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів голова ГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк. Він додав, що представники Альянсу намагатимуться дати Україні максимальні гарантії безпеки й підтримки.

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Треба чекати завершення гарячої фази війни

На думку Романюка, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі, ймовірно, на Україну чекає помірковане запевнення політичного вступу до Альянсу. Однак це не одне й теж саме, що вступ у НАТО.

Гіркоти точно не буде, але й цукерок теж,

– сказав голова ГО "Україна в НАТО".

Наразі жодного остаточного консенсусу щодо прийняття України до Блоку немає. Рішення не ухвалено, а консультації проходитимуть до 11 липня. Він також припустив, що до завершення гарячої фази війни ні про який вступ України немає мови. Однак виникає питання, який етап вважатиметься завершенням гарячої фази.

Якщо будуть продовжуватися артилерійські обстріли з Росії чи вважатимуть це продовженням війни, чи це будуть поодинокі терористичні акти?

– цікавиться член Атлантичної ради.

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Відтягують перспективи вступу

Романюк нагадав, що президент Франції Емманюель Макрон 28 червня заявив, що його країна готова максимально пришвидшити процес приєднання України до Північноатлантичного альянсу настільки це буде можливо. Однак США, на жаль, поки що займають принципову позицію, що Україна має виконати своє "домашнє" завдання.

Як зазначив голова ГО "Україна в НАТО", про ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО – 24 Канал) не йдеться. Ймовірно, представники Блоку говорять про взяття Україною зобов'язання не у військовій сфері, а у цивільному й політичному житті.

На цьому наполягатимуть в Альянсі, щоб Україна виконала. Безумовно, без цього остаточного вступу України в НАТО немає,

– зазначив Романюк.

НАТО й США відтягують перспективи вступу України до Альянсу до 4 квітня 2024 року. Тоді на Вашингтонському саміті гостей прийматиме президент США Джо Байден з нагоди 75-річчя створення НАТО.

"Через пів року в Америці відбудуться президентські вибори. Байден розуміє, що у січні 2025 року до Білого дому або знову зайде він, або, можливо, Трамп. У такому разі будь-які перспективи вступу України в НАТО як мінімум на чотири роки повністю закриваються", – розповів член Атлантичної ради.

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