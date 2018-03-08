Яким буде курс долара в Україні наприкінці року: прогноз експертів

Курс долара до кінця 2018 року коливатиметься в межах 29 гривень за один американський "зелений".

Про це розповів фінансовий експерт Олексій Кущ у коментарі "Апострофу".

"Я думаю, що восени буде тестуватися відмітка 28 гривень за долар. А в взимку наступного року – відмітка 30 гривень за долар", – сказав Кущ.

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Натомість, старший аналітик інвестиційної компанії "Альпарі" Вадим Іосуб прогнозує до кінця року курс долара у 30 гривень. Але безпосередньо цифри в обмінниках будуть залежати від відносин НАК "Нафтогаз України" з російським "Газпромом" і ціни закупівлі Україною природного газу.

Старший аналітик "Forex Club" Андрій Шевчишин також запевняє, що до кінця року курс гривні зупиниться на позничці у 29 гривень.

Нагадаємо, за словами економістів, зміцнення національної валюти спостерігатиметься протягом березня, долар коштуватиме 26 – 27 гривень.