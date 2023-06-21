У Зеленського назвали 3 інструменти впливу на Україну, які використовує Росія
21 червня 2023, 14:29Читать новость на русском
Джерело:NV
Розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, Росія намагається впливати на внутрішні процеси всередині нашої держави. Радник керівника Офісу президента виокремив 3 головних інструменти, якими користується Кремль.
Він також додав, що Україна є прозорою в багатьох аспектах. Зокрема, Подоляк наголосив на поясненні природи війни, партнерських відносинах та претензій до Росії.
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Які важелі впливу використовує агресор
За словами радника голови ОП, таких інструментів є три:
- Перше – ракетні обстріли щоденні навіть, не тільки вночі, але і щодня, всієї країни.
- Друге – це погрози і вчинення терористичних актів.
- Третя складова – це ці інформаційні програми, в яких періодично хтось буде брати участь, безпосередньо Лукашенко, Путін чи хтось з інших "віпів", Патрушев і т.д.
Давайте спокійно до цього ставитися. Ми ж вміємо розмовляти, пояснювати ті чи інші позиції, офіційні позиції. Сьогодні держава є в багатьох аспектах прозорою,
– сказав Подоляк.
Яка мета Кремля у цій війні
- Раніше Михайло Подоляк стверджував, що росіяни підсвідомо визнали свою поразку у війні. Однак тактика "випаленої землі" – основний важіль впливу Кремля.
- За його словами, Росія, окрім АЕС і ГЕС, використовує також нищення соціальної та критичної інфраструктури України як інструменти впливу на світову спільноту.
- "Вона (Росія – 24 Канал) сьогодні відверто, до речі, устами Путіна сказала одну просту річ: дивіться, підсвідомо ми розуміємо, що ми програємо війну і залишимо територію України. Але яку територію України ми залишимо? Максимально зруйнованою. Ми хочемо, щоб ви відчували наслідки цієї війни. Ми будемо нищити, випалювати все, що у вас є", – вважає Подоляк.