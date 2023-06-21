У Зеленського назвали 3 інструменти впливу на Україну, які використовує Росія

Розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, Росія намагається впливати на внутрішні процеси всередині нашої держави. Радник керівника Офісу президента виокремив 3 головних інструменти, якими користується Кремль.

Він також додав, що Україна є прозорою в багатьох аспектах. Зокрема, Подоляк наголосив на поясненні природи війни, партнерських відносинах та претензій до Росії.

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Які важелі впливу використовує агресор

За словами радника голови ОП, таких інструментів є три:

Перше – ракетні обстріли щоденні навіть, не тільки вночі, але і щодня, всієї країни.

Друге – це погрози і вчинення терористичних актів.

Третя складова – це ці інформаційні програми, в яких періодично хтось буде брати участь, безпосередньо Лукашенко, Путін чи хтось з інших "віпів", Патрушев і т.д.

Давайте спокійно до цього ставитися. Ми ж вміємо розмовляти, пояснювати ті чи інші позиції, офіційні позиції. Сьогодні держава є в багатьох аспектах прозорою,

– сказав Подоляк.

Яка мета Кремля у цій війні