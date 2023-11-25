З якими написами українські дрони відправляють у Крим: щемливі слова

Морські дрони відновлюють справедливість у тимчасово окупованому Криму. Їх відправляють туди зі щемливими написами.

Герої розповідають, що усю вільну площу списують нагадуваннями окупантам, за що їм прилетіло. Читаючи ці написи, неможливо стримати сліз.

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За кожну зруйновану оселю, за кожну розлучену родину, за кожну нездійснену мрію будемо мститися. За кожну сльозу наших батьків, дружин та дітей, за кожного загиблого українця будемо мститися,

– мовиться у повідомленні.

Українці ці дрони будували, тестували та навчалися ними керувати. Окупантам варто збагнути, що у них немає жодного майбутнього у тимчасово окупованому Криму (як і на інших територіях України). Ворогу доведеться відповісти за все. За кожен зруйнований населений пункт, за кожне забране життя, за зруйноване минуле та вкрадене майбутнє.

"Бавовна" у Криму – головне

"Бавовна" постійно навідує тимчасово окупований Крим. Зокрема, нещодавно потужно прилетіло по базі окупантів у Джанкої. Окупанти взялися брехати про роботу ППО. Водночас згодом стало відомо, що у Джанкої окупанти зазнали колосальних втрат. Рух "Атеш" повідомив, що тіла ліквідованих окупантів вивозили десятком труповозок.