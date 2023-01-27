Масована атака 26 січня: якими ракетами ворог обстріляв Україну

У четвер, 26 січня, російські окупанти вчинили чергову масовану ракетну атаку. Загарбники здійснювали обстріл України у дві хвилі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. За його словами, окупанти застосували комбіновану атаку на столицю.

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Якими ракетами ворог атакував Україну

Шаманов зазначив, що перша хвиля – це дрони. Зокрема, у повітряному просторі столиці їх зафіксували 15 одиниць. На щастя, всі вони були збиті.

Друга хвиля, за словами речника, – це ракети. Уламки однієї з них впали у Голосіївському районі. Внаслідок цього 52-річний чоловік загинув, ще двоє людей отримали поранення.

Ворог запускав ракети Х-101, Х-55, "Кинджали" та "Калібри",

– сказав Шаманов.

Він також додав, що наразі усі об'єкти інфраструктури у Києві працюють у штатному режимі.

Що відомо про атаку на Запоріжжя

Цього ж дня, російські військові із ЗРК С-300 завдали ракетних ударів по об'єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі.

За попередньою інформацією, 3 людини загинули, ще 7 – поранено. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди.

В Офісі генпрокурора зазначають, що після вибуху на території підприємства спалахнула пожежа. Вдруге окупанти вдарили по цьому ж об'єкту вже близько 10 години ранку. Там якраз проводилися слідчі дії та пошуково-рятувальна операція.

Ракетні обстріли 26 січня: коротко