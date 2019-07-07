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      Якими мають бути Військово-морські сили України: версія Зеленського

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      Володимир Зеленський привітав військових моряків з професійним святом
      Володимир Зеленський привітав військових моряків з професійним святом / Фото 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський привітав українських моряків з Днем Військово-морських сил ЗСУ. Крім того, гарант поділився своїм баченням того, якими мають бути ВМС України.

      Українські військові моряки щоденно виконують важливі й складні завдання щодо захисту наших морських кордонів, наголосив Володимир Зеленський.

      Важливо: День Військово-Морських Сил України: чому українські моряки – настільки круті

      Сильні, оснащені сучасним озброєнням і технікою, готові адекватно реагувати на виклики й загрози національній безпеці Військово-морські сили –наша спільна мета і разом ми її досягнємо,
      – сказав президент.

      Він привітав з професійним святом українських героїв – військових моряків, яких незаконно утримують в полоні у Російській Федерації.

      Володимир Зеленський, День ВМС ЗСУ

      Володимир Зеленський з робочим візитом в Одесі / 24 канал

      "У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя у протистоянні з російським агресором. Від імені українського народу щиро дякую особовому складу ВМС ЗСУ зa вірність військовій присязі, стійкість, героїзм, відвагу та самовідданість", – заявив Володимир Зеленський.

      До слова: Коли катери США типу "Айленд" прибудуть в Україну: дата

      Згадав про свято і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він наголосив, що у День ВМС українські моряки все ще перебувають у російському полоні.

      Я звертаюся до них і висловлюю свою глибоку шану і повагу. Ви і ваші родини – приклад витримки, гідності і відданості справжнім цінностям. Правда на вашому боці. Ви – справжні герої, і ми пишаємося кожним з вас. Ми з вами! Ми робимо і зробимо все, щоб повернути вас додому,
      – заявив глава уряду.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Володимир Зеленський Новини Одеси Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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