Якими мають бути Військово-морські сили України: версія Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав українських моряків з Днем Військово-морських сил ЗСУ. Крім того, гарант поділився своїм баченням того, якими мають бути ВМС України.

Українські військові моряки щоденно виконують важливі й складні завдання щодо захисту наших морських кордонів, наголосив Володимир Зеленський.

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Сильні, оснащені сучасним озброєнням і технікою, готові адекватно реагувати на виклики й загрози національній безпеці Військово-морські сили –наша спільна мета і разом ми її досягнємо,

– сказав президент.

Він привітав з професійним святом українських героїв – військових моряків, яких незаконно утримують в полоні у Російській Федерації.

Володимир Зеленський з робочим візитом в Одесі / 24 канал

"У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя у протистоянні з російським агресором. Від імені українського народу щиро дякую особовому складу ВМС ЗСУ зa вірність військовій присязі, стійкість, героїзм, відвагу та самовідданість", – заявив Володимир Зеленський.

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Згадав про свято і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він наголосив, що у День ВМС українські моряки все ще перебувають у російському полоні.

Я звертаюся до них і висловлюю свою глибоку шану і повагу. Ви і ваші родини – приклад витримки, гідності і відданості справжнім цінностям. Правда на вашому боці. Ви – справжні герої, і ми пишаємося кожним з вас. Ми з вами! Ми робимо і зробимо все, щоб повернути вас додому,

– заявив глава уряду.