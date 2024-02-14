Мають серйозний запас: Черник розібрав, на який час вистачить російського ресурсу

Росіяни продовжують вести активні бої на різних напрямках фронту. Наразі ворог має для цього певну кількість особового складу та військової техніки. Однак ситуація на фронті може змінитися.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що росіяни можуть розраховувати на свій потенціал у чисельності війська та озброєння. Також він оцінив, на який проміжок часу вистачить можливостей ворога вести активні бойові дії.

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Він розглянув ресурси росіян у трьох складових:

особовий склад;

військова техніка, зокрема бронетехніка;

артилерія.

Особовий склад

Противник офіційно декларує, що має мобілізаційний ресурс від 1,5 до 3 мільйонів чоловіків.

Це неймовірно багато. Росія завжди, на відміну від нас, мала повноцінну компоненту призовної служби, де базові навички володіння автоматом Калашникова, РПГ-18 "Муха" чи наймасовішим гранатомет РПГ-7 було достатніми,

– зазначив військовий експерт.

Щодо автомата Калашникова, за радянських часів було виготовлено їх понад 100 мільйонів, РПГ-7 – понад 9 мільйонів, РПГ-18 "Муха" – понад 1,5 мільйона. На думку Черника, у кількості мільйонів цієї зброї на російських складах немає, але сотні тисяч є.

Бронетехніка

ЗСУ на сьогодні знищили понад 6300 російських танків та приблизно 12 тисяч іншої бронетехніки.

Як відомо з відкритих джерел, на складах у росіян мається від 12 до 15 тисяч найрізноманітнішої бронетехніки. Навіть можливо й 20 тисяч, якщо враховувати БТР-50 чи ПТ-76, попередник БМП-1.

"Ворог може з двох-трьох машин збирати одну. Тоді з 20 тисяч може вийти від 6 до 8 тисяч одиниць бронетехніки. Це також серйозний запас – щонайменше на два роки", – підкреслив Черник.

Артилерія

Українські сили знищили майже 10 тисяч ворожих артилерійських установок. Однак на складах у росіян зберігається ще приблизно така сама кількість.

Якщо ЗСУ отримає у великій кількості якісну авіацію та далекобійні ракети – хоча б 1000 одиниць MGM-140 ATACMS, то за кілька тижнів може змінитися тип бойових дій на фронті.

"Якщо ж у такій великій кількості ця зброя не з'явиться, то запасу міцності в такому темпі бойових дій вистачить щонайменше на два, а то й три роки. Не стверджую, що так воно і буде, лише надаю математичну формулу розуміння запасів росіян", – пояснив Петро Черник.

Які втрати зазнає ворог