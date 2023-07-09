Який позивний в Залужного: офіцер ЗСУ здивував фактом
Джерело:Анатолій Штефан
Анатолій Штефан розповів, як військові звертаються до Валерія Залужного та як він сам себе називає під час радіоперемовин. Блогер не пояснив, чому у головнокомандувача ЗСУ саме такий псевдонім, однак зробив цікавий натяк.
Анатолій Штефан розкрив позивний головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Зробив він це у своєму дописі в соцмережах за 9 липня.
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Який позивний у Залужного
Військовий та блогер зізнався, що у головнокомандувача ЗСУ позивний "Волонтер".
Хто не знає, позивний Главкома "Волонтер". Гадаю, що не потрібно роз'яснювати чому,
– написав він.
Чому в Залужного такий незвичний позивний, достеменно невідомо. Іноді за військовими можуть історично закріплюватися їхні перші позивні з таблиці. Також соцмережами шириться версія, що Залужний міг волонтерити, коли був заступником командувача сектора С та мав на це час. На користь цієї версії свідчить той факт, що на початку 2023 року головнокомандувач ЗСУ пожертвував нашій армії 1 мільйон доларів, який він успадкував від американця українського походження.
Штефан супроводив свій допис роботами Віктора Білоуса. На них Залізний генерал зображений в образі культового персонажа з "Зоряних Війн". Це є відсиланням на незвичайну нашивку з Малюком Йодою (за іншою версією – Ґроґу) на бронежилеті головнокомандувача ЗСУ. На кадрах можна побачити його позивний.
Залужний в образі Йоди / Фото Віктора Білоуса
До слова, за самим Штефаном закріпився позивний "Штірліц".
Залужному нещодавно виконалося 50 років
- Нагадаємо, 8 липня наш Залізний генерал святкував ювілей. Його привітали з Днем народження не тільки жителі контрольованої території України, а й кримчани. Активісти руху "Жовта стрічка" записали відео та запросили іменинника на півострів, який тимчасово перебуває під окупацією російських загарбників.
- Також його привітали українські пілоти. Вони написали слова вітання на американській керованій авіабомбі JDAM-ER та пообіцяли, що окупанти побачать її незабаром.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтримав їхню ідею. Він поширив світлину з написом та заявив, що мертві російські окупанти є найкращим подарунком.
- До слова, 24 Канал підготував матеріал з приводу 50-річчя Залужного. Про нього можна почитати чимало цікавих фактів – тут.