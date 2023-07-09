Який позивний в Залужного: офіцер ЗСУ здивував фактом

Анатолій Штефан розповів, як військові звертаються до Валерія Залужного та як він сам себе називає під час радіоперемовин. Блогер не пояснив, чому у головнокомандувача ЗСУ саме такий псевдонім, однак зробив цікавий натяк.

Анатолій Штефан розкрив позивний головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Зробив він це у своєму дописі в соцмережах за 9 липня.

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Який позивний у Залужного

Військовий та блогер зізнався, що у головнокомандувача ЗСУ позивний "Волонтер".

Хто не знає, позивний Главкома "Волонтер". Гадаю, що не потрібно роз'яснювати чому,

– написав він.

Чому в Залужного такий незвичний позивний, достеменно невідомо. Іноді за військовими можуть історично закріплюватися їхні перші позивні з таблиці. Також соцмережами шириться версія, що Залужний міг волонтерити, коли був заступником командувача сектора С та мав на це час. На користь цієї версії свідчить той факт, що на початку 2023 року головнокомандувач ЗСУ пожертвував нашій армії 1 мільйон доларів, який він успадкував від американця українського походження.

Штефан супроводив свій допис роботами Віктора Білоуса. На них Залізний генерал зображений в образі культового персонажа з "Зоряних Війн". Це є відсиланням на незвичайну нашивку з Малюком Йодою (за іншою версією – Ґроґу) на бронежилеті головнокомандувача ЗСУ. На кадрах можна побачити його позивний.

Залужний в образі Йоди / Фото Віктора Білоуса



Залужному нещодавно виконалося 50 років

Нагадаємо, 8 липня наш Залізний генерал святкував ювілей. Його привітали з Днем народження не тільки жителі контрольованої території України, а й кримчани. Активісти руху "Жовта стрічка" записали відео та запросили іменинника на півострів, який тимчасово перебуває під окупацією російських загарбників.

Також його привітали українські пілоти. Вони написали слова вітання на американській керованій авіабомбі JDAM-ER та пообіцяли, що окупанти побачать її незабаром.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтримав їхню ідею. Він поширив світлину з написом та заявив, що мертві російські окупанти є найкращим подарунком.

До слова, 24 Канал підготував матеріал з приводу 50-річчя Залужного. Про нього можна почитати чимало цікавих фактів – тут.

, за самим Штефаном закріпився позивний "Штірліц".