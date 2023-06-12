Рівень води в Каховському водосховищі впав до позначки у майже 4 метри
Джерело:Херсонська ОВА
Херсонщина оговтується від наслідків підриву Каховської ГЕС окупантами. Наразі рівень води в Каховському водосховщі становить 3,93 метра.
Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, рівень води продовжує зменшуватися.
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Вода поступово відходить
Прокудін наголосив, що затоплена площа майже вдвічі зменшилась. Зараз вона становить 77 квадратних кілометрів.
Станом на вечір 11 червня у Херсонській області залишаються підтопленими 46 населених пунктів. З них 32 – на правому березі, ще 14 – на лівобережжі.
Ми продовжуємо евакуацію з правобережжя, а також витягаємо наших людей з того пекла, яке росіяни влаштували на лівому березі,
– розповів Прокудін.
Росіяни обстріляли човен з людьми: що відомо
- 11 червня російські терористи обстріляли човен з постраждалими від підтоплення людьми. Вони намагалися евакуюватись з окупованого лівого берега Херсона на правий, що контролюється Україною.
- За словами Прокудіна, внаслідок обстрілу загинули 3 людей. Зокрема 74-річний чоловік, який врятував жінку, закривши її своїм тілом. Він помер від пострілів в спину. Ще 23 осіб отримали поранення.
- Крім того, напередодні окупанти завдали ударів по евакуаційних групах в Корабельному районі Херсону. Внаслідок обстрілу постраждали 2 волонтери – 52-річний та 25-річні чоловіки. Медики надали пораненим необхідну допомогу. Крім того, через атаку окупантів є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури міста.