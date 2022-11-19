Чи зупинить ядерний удар боротьбу України: в Міноборони оцінили ризики

Загроза застосування Росією ядерної зброї по території нашої країни станом на середину листопада є низькою. Кремль, ймовірно, не наважиться на такий безглуздий крок.

Чи завдасть Росія ядерного удару

Навіть, якщо Росія і завдасть ядерного удару, українці не перестануть боротися. Про це в інтерв'ю заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

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На думку Гаврилова, використання росіянами ядерної зброї стане "драмою".

Для всіх це буде однаково – Бог знає який сценарій. Але цей тактичний ядерний удар не є загрозою, яка зупинить нас від продовження нашої боротьби,

– запевнив заступник міністра.

Зауважимо, Владімір Путін вже неодноразово "брязкав" ядерною зброєю. Так він намагається шантажувати світ, аби той вмовив керівництво України сісти за стіл переговорів з окупантами. Однак у США запевнили Кремль, що дадуть потужну відповідь, якщо він використає ядерне озброєння проти України.

До речі, навіть союзник Путіна президент Китаю Сі Цзіньпінь не схвалює ядерні погрози Кремля і виступає проти них.

Останні новини про ситуацію на фронті

Станом на ранок 19 листопада ЗСУ ліквідували вже 83 880 російських окупантів. Лише за минулу добу вони відправили на "концерт Кобзона" 420 ворожих бійців.

У лікарні окупованих Горлівки та Криму з зони бойових дій доставили майже 600 поранених російських солдатів.

Збройні Сили України успішно відбили атаки ворога біля Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки у Донецькій області.

Російські військові обстріляли нещодавно звільнені Херсон та Чорнобаївку.

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