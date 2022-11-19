Чи зупинить ядерний удар боротьбу України: в Міноборони оцінили ризики

19 листопада 2022 , 13:46
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Джерело:

Sky News

Загроза застосування Росією ядерної зброї по території нашої країни станом на середину листопада є низькою. Кремль, ймовірно, не наважиться на такий безглуздий крок.

Чи завдасть Росія ядерного удару

Навіть, якщо Росія і завдасть ядерного удару, українці не перестануть боротися. Про це в інтерв'ю заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

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На думку Гаврилова, використання росіянами ядерної зброї стане "драмою".

Для всіх це буде однаково – Бог знає який сценарій. Але цей тактичний ядерний удар не є загрозою, яка зупинить нас від продовження нашої боротьби,
– запевнив заступник міністра.

Зауважимо, Владімір Путін вже неодноразово "брязкав" ядерною зброєю. Так він намагається шантажувати світ, аби той вмовив керівництво України сісти за стіл переговорів з окупантами. Однак у США запевнили Кремль, що дадуть потужну відповідь, якщо він використає ядерне озброєння проти України.

До речі, навіть союзник Путіна президент Китаю Сі Цзіньпінь не схвалює ядерні погрози Кремля і виступає проти них.

Останні новини про ситуацію на фронті

  • Станом на ранок 19 листопада ЗСУ ліквідували вже 83 880 російських окупантів. Лише за минулу добу вони відправили на "концерт Кобзона" 420 ворожих бійців.
  • У лікарні окупованих Горлівки та Криму з зони бойових дій доставили майже 600 поранених російських солдатів.
  • Збройні Сили України успішно відбили атаки ворога біля Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки у Донецькій області.
  • Російські військові обстріляли нещодавно звільнені Херсон та Чорнобаївку.

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Автор: Софія Мінджоса