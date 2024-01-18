Масовані атаки виснажують авіацію Путіна: розмова з авіаекспертом про проблеми Росії

Росіяни здійснили низку масованих атак на Україну з 29 грудня. Цікавим є те, що після кожного такого ракетного обстрілу ворог підіймав дедалі менше своїх бомбардувальників Ту-95.

Той факт, що Росія не змогла їх підняти і запустити, свідчить, що у ворога дійсно є проблеми із цим ресурсом. Авіаексперт та колишній інженер-конструктор Костянтин Криволап у розмові з 24 Каналом проаналізував стан російської авіації сьогодні та пояснив, чому ліквідація екіпажу збитого російського А-50 є важливою.

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У Росії дуже серйозні проблеми з авіацією

Речник повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат сказав, що втрата одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – це серйозна втрата, але вона не сильно щось змінює в загальній картинці на полі бою. А чому тоді це так "розносили"?

Навіщо їх збивали тоді, якщо вони "не заважають"? Таких літаків А-50 – дальнього радіолокаційного виявлення, їх взагалі було 9 штук, зараз 8. Спочатку їх було взагалі близько 30. Потім вони старіли, виходили з ладу.

Оці 9 літаків, які залишились, вони виконували цілу низку функцій.

По-перше, вони забезпечували контроль і радіолокаційну розвідку всього простору навколо кордонів. Це і Арктика, і Балтика з цими НАТОвськими заходами кораблів та іншої техніки. Це Україна, Середня Азія. Вони повинні літати по всіх кордонах, щось там робити і виглядати.

Зараз цих літаків 8, і це буде проблемою. Тобто це дуже серйозна проблема для росіян. Цей літак на нас не працював, скажу вам чесно, він працював на росіян.

Однак Буданов правильно каже, якщо росіяни залишаться без очей, що вони втратять? Вони втратять контроль над переміщенням наших активів. Це військова техніка, виробництво, різні вантажі, тому що корпуса заводів і електростанцій ми переносити не можемо. Однак те, що коїться навколо, дає їм інформацію для того, щоб виставити пріоритети, рейтинг цілей, які вони хочуть вразити насамперед.

У старому офіційному звіті міноборони Росії заявляли, що у них виготовлено вже понад 30 літаків такого типу. Невідомо, в якому вони стані. Можливо, там розкрали всі деталі.

Це звіт чи то 2010, чи то 2012 року. Там мовилось про 29 літаків, якщо я правильно пам'ятаю. Вони вже скінчилися (літаки – 24 Канал), тому що там все дуже старе. У цих А-50 стояли такі монітори, як в наших радянських старих телевізорах – такі великі електронно-пучкові трубки. Воно дуже вже було старе. Там, мабуть, ще на лампах стояли ці прилади.

А-50 в цій старій комплектації став на озброєння російської армії в 1994 році, був розроблений ще при Радянському Союзі. А от старих А-50 залишилось три машини, вони ніяк не можуть їх там доробити. Якщо це літак-планер, фюзеляж, то є такі моделі, яким 50 років, і нічого. От А-10 подовжений в експлуатації в США до 2040 року. Тобто, коли його списуватимуть, йому буде 80 років. Це те, що стосується фюзеляжу.



Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу

Те, що стосується радіотехнічних засобів і девайсів – це обладнання дуже застаріле, його намагаються модернізувати. Концерн "Вега", який у росіян головний по радіотехнічному обладнанні, він з 2012 – 2014 років зміг поставити тільки 7 комплектів для модернізації цих А-50 до версії А-50У. Тільки 7.

Там більш ніж один комплект за рік у них не виходить. Той літачок, який був пошкоджений в Мачулищах в Білорусі їхніми партизанами – росіяни досі не можуть його відновити.

Можна констатувати, що у ВПК Росії в плані авіапарку, авіації є якісь певні проблеми? Можливо, санкції зокрема їх добивають в цьому питанні.

Якби ми навіть не збили цей А-50, то в них ці проблеми як були, так і залишаються. Вони тільки погіршуються, тому що цей літак зроблений на базі Іл-76.

Вони зрозуміли, що з АН-124 "Руслан" має великі проблеми по подовженні ресурсу, по двигунах – там стоять двигуни нашої "Мотор Січ" Д-18. Тоді вони вирішили, що будуть відновлювати Іл-76 – це головний транспортний літак для десантування та перевезення вантажів. Там дуже велика їх кількість в Росії.

Вони вирішили, що будуть відновлювати виробництво, підписали помпезно контракт на Ульяновському заводі. Однак вони змогли зібрати 3 літаки з 30, на які був підписаний контракт.

Чому важлива ліквідація екіпажу збитого А-50

Я хотів запитати щодо екіпажу. Оскільки ми кажемо, що це старий радянський літак. База у Росії, як спадок Радянського Союзу, там дуже велика. Кажуть, фахівці в А-50 були цінними та дуже унікальними. У чому їх унікальність?

Фаховість в тому, що вони – це еліта.

Розумієте, є піраміда прийняття рішень. Вони перебувають на рівні військових рішень оперативного часу. Це рішення, які треба приймати зараз в конкретному місці. Там перебувають люди, які отримують безліч інформації.

Цю інформацію вони повинні приймати, ідентифікувати, обробляти, потім пакувати і передавати іншим для прийняття конкретних рішень. Вони тоді вирішують, кому куди бігти, що робити, де стріляти, переміщувати війська, визначати цілі та завдавати ударів.

Оці два літаки виконували ці дві функції:

один збирав інформацію, підготовляв для прийняття рішень;

інший це рішення передавав на землю.

Тому це вершина. І фахівці, які там перебувають (в А-50 – 24 Канал), там не може бути якоїсь халтури. Там люди повинні досить чітко розуміти всі потреби, можливості, досить чітко працювати.

Тому там перебувала еліта, яка розуміє і потреби ППО, і авіаційні потреби, можливості на суходолі. Це фахівці дуже високого рівня, їх не так багато. Їх спеціально не готують в військових училищах – їх готують штучно. Вартість таких фахівців вища, ніж вартість пілота.

Таких фахівців за 5 років не підготуєш, це дуже великий досвід, дуже великі знання, хороша реакція, здатність приймати правильне рішення в обмеженому часі.

Про кількість і якість російських генералів

Уже 10 років триває війна, і скільки вже цих генералів було знищено, а ми й досі радіємо тому, що якусь "шишку" ліквідували. І виникає чисто логічне запитання: якщо 2014 року ліквідували якогось топгенерала, за ці 10 років вони могли підготувати нових топгенералів, які вже будуть дорогими фахівцями та керуватимуть тими самими літаками А-50?

У росіян взагалі ніколи не було проблем з кількістю генералів. За кількістю генералів вони точно перші – навіть не друга, а перша армія у світі. Те, що генерали там щось можуть, ще там ноги свої переставляють – це дуже гарно, але їх там дуже багато. Вони там генералів поважають, це в них серйозна національна забава.

Що стосується підготовки генералів, фахівців – ми бачимо, що є різні, як і взагалі в будь-якій армії світу. Одні генерали дуже добре вміють наступати, а інші – дуже добре вміють оборонятись. Не завжди так буває, що генерал, який вміє наступати, вміє й оборонятись – це факт.

Як і розвиток будь-якої виробничої компанії, на різних етапах життєвого циклу потрібні зовсім інші команди. Тому зміна команд і командувачів – це нормальний процес.

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Росіяни пишуть, що тепер на цьому командному пункті загинув чи то командувач, чи то заступник командувача – якийсь великий чин якихось їхніх сил. На що це впливає? Це впливає на час, поки його замінять, поки нового введуть у структуру.

А в них немає якогось резерву? Вони ж виконують операції в зоні бойових дій і мають бути готові, що та чи інша людина може бути ліквідована.

Розуміючи, як це організовано в російській армії, де офіцерська честь – це тільки слова, це не дії, я не знаю, чи можна його замінити.

Російські пабліки писали, що це російська ППО збила ці літаки. Навіщо тоді таку інформацію вносити в мережу, щоб що?

Коли вчора почали обсмоктувати цю версію, я так собі сміявся і спіймав себе на думці, що мені було б приємніше – щоб збили наші хлопці чи щоб збили росіяни.

З одного боку, головне – результат, а з іншого – я не зміг визначитись, що краще. Якщо збили наші, то герої, якщо збили їхні, то повні … уже там, не хочу висловлюватись.

Але випадки такі ж були в них. У них був "дружній вогонь" по різних винищувачах.

Це в них така національна забава. Якщо вони щось своє не пульнуть, вони погано почуваються.

Про це була така версія, що українські засоби РЕБ, які збивали російські ракети з курсу, якимось чином вплинули на локатор "Шмеля". Змогли їх там обманути, і ті дали команду на знищення. Оператори, які були на наземній радіолокаційній станції, не змогли розпізнати в такому величезному літаку А-50, що це їхня ДРЛС, і по ньому пульнули.

Потім подумали, що, може, не влучили, і пульнули по сусіду, по Іл-22, на всякий випадок.

У якому стані російські Ту-95

Минулого року було повідомлення від Кирила Буданова про те, що у російських літаків вичерпується моторесурс. Вони вже змінюють траєкторію, випускають ракети з території Росії, не хочуть підлітати ближче до України. Але ж збили літак над Азовським морем, то за цей рік якось проблему розв'язали?

Це події різної логіки, різних напрямів. Річ у тім, що 1950 – 1960 роки були проривні саме для авіаційних конструкцій. Але тоді ще розрахункові механізми не були такі досконалі, як тепер. Тепер можна рахувати з точністю до 1%.

Тоді не вміли так працювати, так рахувати, і закладали дуже великі запаси міцності, тому літаки того покоління такі ресурсні. Це Ту-95, Ан-24, який тепер є основним літаком російської авіації. Усе інше в них падає, ще не розбивається, але відмовляє, не може перевозити пасажирів.

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Що стосується Ту-95. На першу атаку цього періоду, 29 грудня, вилетіло 20 машин, які взяли по 4 – 5 ракет і запустили 90 Х-101 у нашому напрямку. З них 87 збили, але це вже інше питання.



Російський літак Ту-95МС / Getty Images

Вони після цього настільки втомились, що на наступну атаку росіяни змогли зібрати тільки 16 літаків. І ці 16 літаків уже випустили не по 4 – 5 ракет, а значно менше. А третя атака 8 січня вже була у виконані 11 Ту-95, які змогли привезти тільки 24 ракети.

Тобто, з 20 до 11. Наступна атака теж була зроблена 11 Ту-95, які привезли 12 ракет.

Коли росіяни роблять перерву в обстрілах авіацією, вони за цей час якось відновлюють її, щось змінюється?

Що таке ресурс літака? Спочатку ресурс визначають розрахунковим методом. Коли провели всі види випробувань на міцність, коли є досвід експлуатації, відомі місця, де може з'явитись якась тріщинка. Коли подивились, що за такий-то час такого-то не сталось, як розрахували, то йому подовжують ресурс. Від початкового стану ресурс може зрости в 4 – 5 разів.

Те, що стосується конкретно цих Ту-95. Якщо він уже полетів і не вилетів, то це значить, що він – усе, відпрацював своє. Я не впевнений, що вони стали повністю, але те, що вони не змогли їх підняти і не запустили, свідчить, що там дійсно є проблеми із цим ресурсом.

Про пошкодження ворожого Іл-22

А з цим Іл-22, який все ж таки підбили. Було фото з двох ракурсів, де видно, що пошкоджений хвіст. Усі пишуть, що ремонту вже не підлягає. Яка ваша версія щодо того, що з ним могло статися?

Є версія, що нам показували літак, який атакували наші "Буки", на якому ледь не Сєргєй Шойгу літав минулого року. Тому я не знаю, що нам показували, і зважати на це як на серйозну інформацію не можна. Могли показати все що завгодно.

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Якщо це було дійсно ураження ракетою Patriot, це все схоже, тому що ця ракета призначена для знищення малорозмірних цілей. А-50 та Іл-22 – це літаки, грубо кажучи, в чотири рази більші, ніж винищувач чи гелікоптер. Вони досить великі, а збиваються тою самою ракетою.



Ворожий Іл-22 після підбиття / Фото з російських телеграм-каналів

А що робить ракета? Вона вибухає перед зіткненням. Це не технологія кінетичного удару, це технологія, коли шляхом вибуху утворюється хмара уламків дуже важкого сплаву. Оце все пронизує фюзеляж з обладнанням, фахівцями високого ґатунку.

Але Іл-22 – це також ресурсна машина. Вона пробита, у дірках, але це потужна, надійна машина, яку таким ураженням не можна так просто взяти і посадити.

Я думаю, що уразили А-50, тому що там було пошкодження цього "гриба". Його кріплення з погляду міцності досить складне завдання. Завжди були проблеми з цим "грибом", тому що досить важкий механізм, який його там обертає.

Після таких пошкоджень, я думаю, навіть зовнішній вигляд повернути буде дуже важко, а силовий набір порушений дуже серйозно.