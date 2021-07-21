Як завжди, бреше, – Яковенко про заяви Козака щодо паспортизації на Сході

Паспортизація мешканців тимчасово окупованих територій нічого не означає. Це заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Своїми заявами Москва намагається маніпулювати Україною. Таку думку в ефірі 24 каналі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

До теми Це не включення до Росії, – заступник голови адміністрації Путіна про паспортизацію Донбасу

Позиція Козака і Путіна відрізняється

За його словами, слова Козака дуже відрізняються від позиції російського президента Володимира Путіна.

Козак, як завжди, бреше,

– наголосив Яковенко.

Він відзначив те, що Росія не має наміру окуповані території Україну долучати до Росії, достатньо очевидно. Це інструмент для шантажу України і для постійного втручання в українські справи.

"Звісно те, що приблизно мільйон жителів Донецької і Луганської областей мають російські паспорти є основою для втручань у внутрішні справи України. Так само як і роздача паспортів жителям Південної Осетії і Абхазії стало втручанням у внутрішні справи Грузії", – пояснив журналіст.

Фантастична заява Козака про НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також порівняв агресивні дії Росії на території України та Грузії. За його словами, держава-окупант діє за однаковим сценарієм.

Суперечить з позицією Путіна і заява заступника голови адміністрації президента Росії про НАТО. "Фантастична заява Козака, що Росія не проти вступу України в Альянс, це ще один абсурд", – вважає Яковенко.

Яковенко прокоментував заяву Козака: дивіться відео