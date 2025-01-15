Легендарна якість Трампа: яким буде його план щодо України після інавгурації

Дональд Трамп, який обіцяв завершити війну в Україні за добу, 20 січня офіційно очолить нову адміністрацію в Білому домі. Однак, чи не зміниться його план після інавгурації.

У розмові з 24 Каналом російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов спрогнозував, якою буде стратегія Дональда Трампа щодо України після приходу до влади.

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"Прихід людини, якій байдуже, може зіграти на користь. Я думаю, що Джо Байдену було дуже важливо розрулити цю ситуацію. Він щодня застосовував політичні хитрощі, свій великий досвід. Проте не виключено, що веселун і балагур може зробити значно більше, ніж досвідчений Байден, який присвятив геополітиці пів життя", – зазначив російський опозиціонер.

Путін вперше зіштовхнеться із собі подібним

На початку своєї передвиборчої кампанії Трамп гучно заявив, що зможе за 24 години завершити війну Росії проти України. Після перемоги на виборах, ентузіазм обраного президента послабився.

Зокрема, спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що має намір знайти рішення для завершення війни протягом перших 100 днів після інавгурації нового президента США.

В одній зі своїх останніх заяв американський політик сказав, що "є тільки одна стратегія припинення війни, і все залежить від Путіна". Владімір Путін, з його слів, не в захваті від того, як усе склалося, тому що для нього все теж пішло не зовсім вдало.

Це говорить про те, як Трамп придумав, так далі й буде. Мені цікаво, що Путін з цим далі робитиме, адже він повинен зрозуміти, що якщо Трамп щось сказав, то він це зробить. Наприклад, якщо Путін відмовиться домовлятися на умовах, які запропонує Трамп, то США можуть відправити Україні ракети Tomahaw,

– мовив Мурзагулов.

Вперше російський диктатор матиме справу не з "хорошими хлопчиками" із Заходу, а з таким як сам. Трампу, зі слів російського опозиціонера, просто лінь витрачати багато часу на Україну, чи Росію. Адже це все далеко від тих проблем, які хвилюють його електорат. Обраному президенту хочеться, щоб усе швидше притихло, адже від цього страждає бізнес.