Данілов розповів про стратегію Путіна на 2023 рік

Кремль не відмовився від планів знищити Україну. У 2023 році Владімір Путін планує завдати нищівної військової поразки.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що українські військові похитнули Росію, але вона все ще здатна воювати.

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"Москва нічого не навчилася і нічого не зрозуміла, вона не відмовилася від максималістських цілей – знищити Україну", – наголосив Данілов.

Буде війна на знищення

За словами секретарі РНБО, Кремль у 2023 році не гратиметься у формальності. Тобто не мовиться про створення в Україні маріонеткового уряду імені "Медведчука-Януковича", угоди про входження до складу союзної держави, збереження ознак державності. Данілов заявив, що треба забути про ілюзію, що Росія звертатиме увагу на міжнародні правила.

Москва не хоче прикриватися навіть фіговим листком колоніалізму. Москва бажає під корінь знищувати саму Україну як історичне явище – мову, історію, культуру, носіїв української ідентичності. Тотальний і абсолютний геноцид. Тотальна війна на знищення, – вважає Данілов.

Що хоче організувати Путін

Данілов сказав, що Путін розуміє всю загрозу для Росії у випадку поразки, тому прагне завдати військової поразки, стратегічної за характером і наслідками. Російський президент не здатний перемогти у довгому протистоянні через його особистий біологічний час.

"У війні з Україною Путін мріє про "котли", оточення, парад перемоги й звання генералісимуса всіх часів і про власний ГУЛАГ. Для цього в його системі координат потрібен "український Сталінград". В крайньому разі він бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева-2", – пояснив секретар РНБО.

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Він вважає, що Росія прагне прорвати лінію оборони на Півдні та повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Окупанти намагатимуться перервати ланцюжки постачання зброї. Данілов наголосив, що Київ є головною путінською фантазією.

"Росія готується до наступу, першою ознакою якого є активні інформаційні заходи. Перед танками йдуть отруйні інформаційні гази. Якщо вам починають розповідати про незліченну кількість супернавчених та озброєних мобілізованих, надсучасну російську військову техніку, це працює ворог через агентів впливу", – пояснив Данілов.

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