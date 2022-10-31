Як Путін вестиме війну проти України взимку: аналіз ISW
Джерело:ISW
Ймовірно, що взимку Росія продовжить свою криваву війну в Україні. У найближчі декілька тижнів Путін перекине в Україну частину мобілізованих, щоб поповнити кількість "гарматного м'яса".
До такої думки експерти Інституту вивчення війни прийшли, проаналізувавши останні дії російського диктатора. Країна-агресорка намагатиметься утримати захоплені території та завоювати нові впродовж цієї зими.
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В ISW кажуть, що, ймовірно, Путін продовжить тероризувати Україну та залякувати Захід взимку. Експерти вважають, що на тактичний ядерний удар диктатор не піде, однак ще довго залякуватиме ним і погрожуватиме.
Щодо кількості російських військових, то першу частину мобілізованих за лічені тижні привезуть воювати в Україну. Решту залишать для навчальної підготовки й, скоріш за все, відправлять на війну аж у березні 2023 року.
За правилами, загальний військовий вишкіл для призовника, щоб він міг воювати в іншій країні, повинен тривати 4 місяці. Так прописано в російському законодавстві.
Однак Путіну необхідно якось утримувати 4 захоплені області, а також завойовувати нові території в Україні. Тому частину нещодавно мобілізованих росіян уже відправляють на фронт як "гарматне м'ясо".
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- Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські захисники продовжують контрнаступ, водночас окупанти готують лінію оборони та намагаються втриматися на позиціях.
- Військовий оглядач Денис Попович каже, що погодні умови впливають на всіх однаково – як на окупантів, так і на ЗСУ. Головне, на думку експерта, щоб не було сильних заморозків, адже по промерзлому ґрунті значно легше передислоковувати важку техніку.
- Через дощі та мокрий сніг контрнаступ ЗСУ сповільниться. У статті The Times наголошують, що зима – це остання зброя Кремля у спробах розгрому України.
- Річ у тім, що, не маючи перемог на фронті, ворог вирішив тиснути на Україну, тероризуючи її цивільних громадян. Понад 40% енергетичних об'єктів країни окупанти вивели з ладу, влаштувавши масовані напади на критичну інфраструктуру. Вони можуть продовжувати це робити взимку, щоб українці мерзли у своїх домівках і тисли на владу, щоб вона підписала угоду про перемир'я.
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