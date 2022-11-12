"Це для нас 9 зима в бойовому стані": військовий експерт назвав переваги холодної погоди для ЗСУ

Для ЗСУ зима, що наближається, буде вже 9 в бойовому стані. Наші війська знають, як ефективно вести війну і в холодну погоду, тому не будуть зупинятись.

Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, для кого зима буде більш виграшною.

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У дечому зима навіть краща, ніж літо

Світан розповів, що ми воюємо 9 рік, це 9 зима в бойовому стані. Армія готова воювати взимку на деяких позиціях навіть успішніше, ніж влітку, ніж на тлі зеленого листя.

Є свої переваги, коли є зелень, коли прикриває листя. Однак є переваги й холодної погоди особливо при проведенні наступальних дій. Досить непогано видно в інфрачервоні прилади теплові цілі на поверхні, де відсутня зелень,

– зазначив військовий експерт.

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ЗСУ можуть прискоритись на деяких позиціях

Льотчик-інструктор продовжив, що ЗСУ знають, як це робити. Тож, ЗСУ навпаки прискоряться на певних позиціях. У холодну погоду оборонятись важко, особливо тими методами оборони, які буде застосовувати російська армія.

"Це закопування, проведення стаціонарних заходів. Їх дуже легко вичисляти й ліквідовувати дальніми системами виявлення й ураження. Тому, я думаю, не праві аналітики й поважні видання, українська армія прискорить просування й деокупацію української території", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

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