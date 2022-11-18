Російські війська погано підготовлені, втрати будуть колосальні, – експерт про бойові дії взимку
Зараз мало хто поки може оцінити той рівень підтримки, яку для України надає Канада – це в першу чергу, зимові комплекти одягу. Це принциповий момент, тому що солдати і офіцери української армії без якісної зимової форми – вони погано воюють.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. Він також зазначив, що новини про постачання Україні теплого одягу з’являються вже не вперше – до цього процесу доєднались багато країн Альянсу.
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За його словами, варто зазначити, що це форма пошита за стандартами НАТО, а також є й спеціальне зимове спорядження – його надсилатимуть Скандинавські країни.
Вся ця історія нагадує Зимову війну Радянського Союзу проти Фінляндії 1939-40 роках. Тоді вкрай нечисельна фінська армія змогла здолати величезну російську,
– зазначив Юрій Федоров.
Юрій Федоров каже, що радянська армія не була готовою до війни в умовах зими і тому часто страждала від обмороження, тому зараз може бути така ж зима.
Повний стрім із Юрієм Федоровим: дивіться відео
Що відомо про український контрнаступ
- В американському Інституті вивчення війни зазначили, що українцям вдасться відвоювати й лівий берег Дніпра. Для росіян вразливими є автомобільні дороги та залізниця.
- Ворог на Запоріжжі атакує вже окуповані міста. Вони хочуть нібито втримати градус напруги й копають шанці.
- Стало відомо, що ЗСУ вийшли на правий рубіж Дніпра. Вдалося деокупувати 198 населених пунктів. Це 5 580 квадратних кілометрів території.
- Військові звільнили Макіївку на Луганщині. У селі все зруйноване, на вулицях безліч трупів російських солдатів.