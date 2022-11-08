Чи готові ЗСУ до боїв взимку та чого чекати на фронті: відповідь військового Карася
Російські загарбники продовжують спроби наступу, однак зазнають шалених втрат від Збройних Сил. Якщо ж вони продовжуватимуть так діяти й взимку, то це зіграє нам на руку.
Таку думку 24 каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. Він розповів, що окупанти й досі штурмують Бахмут, Соледар та Вугледар, чим виснажують останні критичні запаси своїх кадрових частин.
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Бойові дії взимку розвиватимуться за планом ЗСУ
Крім того, коли "мобіки" почнуть закривати потреби окупаційного війська в бійцях, то боєздатність армії Росії почне різко падати. Так, на оборону взимку у загарбників лишається все менше військ. Тоді як наші Збройні Сили спроможні на будь-які наступальні операції.
Українські захисники мають досвід зимових операцій. До того ж наше командування проявляє неабиякі таланти у проведенні наступальних дій.
Загалом війна зараз розвивається за нашим планом й очевидно, що наступальні операції, які будуть взимку, розвиватимуться за планом Генштабу,
– зауважив Карась.
Він наголосив, що командування української армії навіть не приховує, що до Нового року, а також на початку весни, ми матимемо значні звільнення наших територій. Тож, на думку військовослужбовця, зима буде на нашу користь.
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Актуальна інформація з фронту: коротко
- За минулу добу українські бійці відбили атаки загарбників в районах населених пунктів: Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка на Донеччині та Білогорівка в Луганській області.
- Окупанти не полишають спроб захопити Білогорівку, що на Луганщині в районі Лисичанська. У самому ж Лисичанську Збройні Сили України високоточними ударами знищили близько 30 кадирівців з батальйону "Ахмат".
- Майже по всій лінії фронту від Вугледара до Лисичанська російські військові намагаються здійснювати контрнаступальні дії. Крім того, вони вдалися до нової тактики в Бахмуті – хочуть обійти місто з Півночі. Втім, для цього їм треба взяти або щонайменше обійти Соледар.
- Українським військовим щодоби вдається ліквідувати від 70 до 100 загарбників на Бахмутському напрямку. Окрім того, багато ворожих військових отримують поранення.
- До речі, станом на 8 листопада ЗСУ знищили понад 77 тисяч окупантів. Лише минулої доби "полк Кобзона" поповнили ще 710 російських бійців.