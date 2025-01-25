Це чіткий натяк: яким Трамп бачить діалог із Путіним

Новий лідер США готується до зустрічі з російським диктатором Путіним. Діалог між ними не буде на рівних. Трамп до моменту зустрічі з очільником Кремля спробує суттєво знизити світові ціни на нафту, аби спілкуватись з ним з позиції того, що економічні проблеми в Росії наростатимуть.

Про це в етері 24 Каналу зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, звернувши увагу, що нещодавні дописи Трампа в його соцмережі як раз свідчать про те, що він все більше закликає Росію поглянути на свою економіку, адже там є реальні проблеми.

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Команда Байдена підготувала підґрунтя

На думку Уса, адміністрація колишнього президента США Байдена створила непогане підґрунтя для майбутньої зустрічі Трампа і Путіна, наклавши на Росію нові санкції. Зі слів головного консультанта Націнституту стратегічних досліджень, новий лідер США навряд чи їх буде знімати до зустрічі з російським диктатором.

Адже, уявивши цю зустріч, перше прохання Росії до США було б про зняття з неї санкційних обмежень, оскільки вони створюють їй дуже великі економічні негаразди. Росія, звісно, не визнає їх, але за грудень російські резерви ліквідних частин скоротилась на третину.

Діра в бюджеті Росії склала 3,5 трильйона рублів за 2024 рік. А у фонді національного добробуту залишається 3,8 трильйона рублів. Беручи до уваги, що будуть додаткові витрати, грошей в Росії вистачить на цей рік, а далі невідомо, що буде,

– озвучив Ус.

Центробанк Росії ще минулого року повідомляв, що не виключає занулення фонду національного добробуту. Це джерело, яке Росії дозволяло триматись попередні роки.

"Були більш-менш нормальні стосунки з Заходом, але вони погіршуються, в Росії менше купують її продукцію. З Глобальним Півднем стосунки хоч і добрі, але ці країни хочуть заробити на проблемах Росії, вони постійно вимагають знижки, преференції, які не вигідні Росії, але в неї немає вибору, вона змушена погоджуватись на це", – зазначив Ус.

Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень спрогнозував, що в російській економіці можуть справдитися дуже негативні сценарії вже у 2025 році. Дональд Трамп це знає і на це натякає.

Розмови на рівних не буде

Ус звернув увагу на реакцію російської пропаганди на нещодавню заяву Трампа. В неї викликав обурення його вислів про те, що СРСР допоміг США виграти Другу світову війну.

В Росії ж ідеологія ґрунтується на тому, що це саме СРСР переміг у цій війні, а з дописів Трампа виходить, що ні. Це чіткий натяк від нього, що розмови на рівних між США та Росією не буде, не за тим сценарієм вона відбудеться, як цього очікують у Кремлі,

– переконаний Ус.

Нагадаємо, днями Трамп закликав Росію сісти за стіл переговорів та припинити "безглузду війну", оскільки далі ситуація буде тільки погіршуватись. Президент США написав, що економіка Росії зазнає краху. Однак, якщо Путін не погодиться на завершення вогню, США впровадять високі податки й санкції на продукцію, яку Росія продає Сполученим Штатам.